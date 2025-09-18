Muchos todavía se preguntan cómo hizo Terence Crawford para derrotar a Canelo Álvarez y quitarle su corona indiscutida del peso supermediano. El hecho de que el estadounidense haya subido dos categorías de un solo tirón para retar al mexicano y hacerlo con éxito generó una gran sorpresa entre los amantes del deporte que continúan intentando dilucidar cómo Bud destronó a Saúl. Esto lo tiene muy claro una leyenda del box.

Para Robert García, Canelo está subestimando sus peleas

Robert García, reconocido entrenador mexicano, se expresó sobre la pelea más espectacular del año en relación a lo convocante que fue y no dudó al revelar cuáles fueron las claves de Crawford para vencer a Álvarez. El coach hizo hincapié en que, a su entender, por parte de la esquina del mexicano subestimaron las últimas peleas, lo que le terminó pasando factura ante una estrella de primer nivel como Terence.

“La crítica no sé cómo me la vayan a tomar, pero Canelo y Eddy (Reynoso) crecieron juntos, no son muy diferentes en edad, así que crecieron como amigos, han convivido su vida, han crecido su vida casi como si fueran compadres, amigos. Pienso que los dos se tienen mucha confianza el uno al otro, pienso que las últimas peleas de Canelo han tomado mucha confianza entre ellos, no han tomado las peleas tan en serio como deberían hacerlo”, le expresó García a ProBox TV.

Robert García fue muy duro en su crítica hacia Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

“Necesitan sacar hambre los dos, no nada más Canelo, también el entrenador ocupa tener hambre y tener hambre de seguir adelante. Pienso que están muy cómodos sus últimas peleas porque han hecho mucho, han logrado mucho, han hecho muchísimo dinero juntos y pienso que se han puesto muy cómodos”, agregó.

Por último, cerró: “Llegó el momento donde Canelo ha logrado tanto y ha sido histórica su carrera, ha ganado muchísimo dinero. Yo pienso que está cómodo, no hay que pensar nada más en esta pelea de Crawford, las últimas cuatro o cinco nos ha enseñado lo mismo, nos ha enseñado que está muy plano, pelea muy plano en los pies, un solo golpe a la vez. No le miré un cambio, lo miré siempre igual, buscando ese gancho al cuerpo del cual se estiraba para alcanzar, a ver si conectaba, con la barba muy levantada. No vi algo diferente”.

