Mario Barrios se quedó con el título interino de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al propinarle una derrota por decisión unánime a Yordenis Ugás, el pasado sábado por la noche en Las Vegas.

"Estoy adolorido, pero lleno de emoción en este momento. Todo lo del campamento dio sus frutos este sábado. Estoy feliz con mi actuación, siempre pensé muy bien en Ugás e incluso, ahora tengo más respeto por él, fue una gran pelea y le agradezco la oportunidad", comentó Barrios.

Barrios conectó el primer golpe que cambió el impulso del encuentro al final del segundo asalto gracias a una fuerte izquierda sobre Ugás, para mandar al ex campeón al suelo. Sin embargo, Ugás no se inmutó al ponerse de pie, pero sí presentó dificultades para vencer a su rival.

“La primera caída definitivamente fue la decisiva porque desde el principio me atrapó con un buen golpe al hígado que me contuvo un poco, pero una vez que me tranquilicé y encontré ese pequeño golpe rápido, comencé a acelerar mi ritmo”, recordó Barrios.

La diferencia de velocidad no impidió que Ugás retomara la pelea haciendo uso de un mayor ataque al cuerpo y varias derechas afiladas para intentar frenar a Barrios. La actividad de Barrios hizo difícil que Ugás ganara impulso, y lo superó 810 a 484 y conectó más golpes (107) que Ugas en total (101).

El ataque constante de Barrios debilitó a Ugás, incluso terminó con un ojo derecho que lo obligó a someterse a observación médica tres veces previas a los últimos tres rounds, para el episodio final, Barrios le conectó un gancho de izquierda de contraataque contra el ojo hinchado de Ugás, derribándolo por segunda vez en la pelea.

El micrófono de Ugas se cayó dos veces, lo que generó que el árbitro Tom Taylor le restara un punto antes de la campanada final. Mientras que Barrios, tras esta victoria, se fija en las peleas más importantes de la división.

“Quiero ir más allá y competir por el título principal del CMB. Sé que hay pasos para llegar allí. Me sentaré con mi equipo y veremos qué sigue”, sostuvo.