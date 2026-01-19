Estamos a unos meses de que dé inicio el Mundial 2026 y a lo largo de los preparativos para esta justa deportiva se han hecho varios cambios en cuanto a la reestructura de quienes estarían al frente de varias decisiones en la Federación Mexicana de Futbol respecto a la Selección Nacional, pero justo ahora se dan a conocer modificaciones.

Cabe mencionar que muchas de las decisiones que se toman para esta Copa del Mundo tienen que pasar primero por FIFA, por lo que en México buscan que la comunicación y sobre todo el tema de visados para medios y demás sea analizado por especialistas en el área antes de que genere alguna situación con los demás organizadores.

Nuevos cambios en la FMF

Es por ello que este lunes la FMF dio a conocer mediante un comunicado que se ha designado a un nuevo Director de Comunicación Estratégica de la FMF, por lo que Mikel Arriola al ser el Comisionado de este organismo nombró a Fernando Schwartz en este cargo y además le dio al periodista Salvador Aguilera Galicia el cargo de Jefe de Prensa de Selecciones Nacionales.

De esta manera se confirmó que ambos estarían reportando directamente las acciones a a Dirección General de Comunicación y Relaciones Públicas a cargo de Isidro Chávez Castillo. Es por ello que a raíz de estos cambios se harán reportes a través de estos personajes todo lo que tiene que ver con la comunicación directa a FIFA.

Por el momento es lo único que se ha mencionado respecto a los cambios que se vienen para la Copa del Mundo: “A partir de hoy con el objetivo de fortalecer la relación con FIFA y la atención a medios de comunicación en este año mundialista el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, designó al periodista Fernando Schwartz como nuevo Director de Comunicación Estratégica de la FMF”.

En síntesis

Mikel Arriola designó a Fernando Schwartz como el nuevo Director de Comunicación Estratégica de la FMF.

designó a como el nuevo Director de Comunicación Estratégica de la FMF. Salvador Aguilera Galicia asumió este lunes el cargo de Jefe de Prensa de Selecciones Nacionales.

asumió este lunes el cargo de de Selecciones Nacionales. Ambos funcionarios reportarán directamente a Isidro Chávez Castillo, titular de la Dirección General de Comunicación.

