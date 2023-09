Matchroom Boxing se complace en confirmar un nuevo e histórico acuerdo con Rakuten Ticket, Inc. y la empresa internacional NSN (Never Say Never) que traerá una serie de eventos importantes a Japón.

Este acuerdo histórico permitirá a Matchroom organizar tres eventos importantes de clase mundial por año en Japón, todos en vivo en todo el mundo para los suscriptores de DAZN, durante los próximos tres años, con los mejores peleadores nacionales e internacionales.

La asociación histórica ayudará a potenciar el apasionante futuro del deporte en Japón, proporcionando una serie de espectáculos deportivos imperdibles para los fanáticos de las peleas.

El director ejecutivo de Matchroom Boxing, Frank Smith, dijo: “El futuro del boxeo en Japón es increíblemente brillante. Estamos encantados de sellar esta asociación histórica con Rakuten Ticket, Inc y NSN. Japón es un mercado importante y estratégico para operar y al traer nuestros eventos de boxeo de clase mundial a este gran país, no sólo mostraremos a algunos de los mejores peleadores del planeta, sino que también ayudaremos a establecer algunos de los principales boxeadores del país, talentos nacionales que sin duda prosperarán en el escenario mundial en los próximos años”.

El presidente de Rakuten Ticket, Inc., Joe Umemoto, añadió: “Estamos muy contentos de contribuir al desarrollo del boxeo en nuestro país. La asociación con NSN y Matchroom brindará muchas oportunidades a los boxeadores japoneses”.

El presidente y fundador de NSN, Joel Borràs, afirmó: “Es un enorme orgullo para nuestra empresa, después de tres años instalada en Japón, estar involucrada en un proyecto tan importante que permitirá al público japonés disfrutar de una experiencia de primer nivel”.

En los próximos días se celebrará una conferencia de prensa en Tokio donde se anunciarán más detalles de este acuerdo monumental.

Rakuten Ticket es un sitio web de reserva y venta de entradas gestionado por Rakuten Ticket, Inc., una empresa del Grupo Rakuten. El sitio ofrece reserva y venta general de entradas para diversos eventos, incluidos deportes, presentaciones en vivo, conciertos y representaciones teatrales. Además de permitir a los usuarios ganar y utilizar Rakuten Points, Rakuten Group pretende maximizar las experiencias de entretenimiento de los usuarios ofreciéndoles una gama de servicios originales de valor añadido.

NSN (Never say Never) es una empresa global que se especializa en difuminar los límites entre el deporte y el entretenimiento para crear nuevas oportunidades para las marcas y el talento. Fundada en 2018, NSN empezó como agencia de representación e intermediación en el negocio del fútbol, con jugadores como Andrés Iniesta, Brahim Díaz, Bojan Krkić, Sergi Samper o Junior Firpo. A lo largo de sus cinco años de existencia ha ido diversificando su actividad incursionando en el campo del entretenimiento y actualmente representa a futbolistas, produce contenidos audiovisuales y documentales, impulsa proyectos propios como Capitten además de invertir en startups como Vicio; organiza eventos de entretenimiento como OMG! junto a LaLiga o el partido entre Vissel Kobe y FC Barcelona en Tokio; es agencia de activación de patrocinios con TP Vision y Stage Front, y gestiona cuentas de eSports para clubes como el RCD Espanyol y la Real Sociedad. NSN es actualmente una compañía global de marketing deportivo y de entretenimiento con diferentes verticales que pretende dar respuesta a las necesidades de servicio, comunicación y contenidos de sus clientes como Sony Pictures, Rakuten, TP Vision, Stage Front, Ifeel, Konami, Springfield y Wallapop, entre otros. La compañía desarrolla negocio desde Barcelona y Madrid (España), Kobe (Japón), Lima (Perú), Seúl (Corea del Sur), Ciudad de México (México) y Nueva York (EE.UU.).