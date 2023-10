El tan esperado enfrentamiento entre Joshua Buatsi y Dan Azeez se reprogramará para una nueva fecha en el O2 de Londres. La pelea entre los pesos semipesados clasificados #1 y #2 debía llevarse a cabo este sábado, pero ahora se pospuso debido a una lesión sufrida por Azeez en su última sesión de entrenamiento.

En breve se anunciará una fecha para la eliminatoria final reprogramada por el título mundial.

La principal pelea de apoyo y las peleas preliminares de este sábado ahora se trasladarán al icónico York Hall en Londres, encabezadas por Mikael Lawal defendiendo su título de peso crucero británico contra su acérrimo rival Isaac Chamberlain, en uno de los enfrentamientos domésticos más esperados del año.

El Campeonato de peso súper welter de la Commonwealth también está en juego cuando Louis Greene defienda su título contra Sam Gilley en otro choque nacional 50/50 muy esperado que también enviará al ganador a tener una oportunidad por el título británico.

La cartelera también contará con la medallista de bronce olímpica Karriss Artingstall contra la ex retadora al título mundial “Vicious” Vanessa Bradford mientras da un paso importante en su carrera profesional, y el joven prospecto Michael Hennessy Jr enfrentándose al favorito de los fanáticos Joe Laws en lo que será una muy pelea entretenida.

"Todavía estamos muy decepcionados por tener que posponer el evento principal debido a la lesión sufrida por Dan Azeez", dijo el fundador y director ejecutivo de BOXXER, Ben Shalom. “A partir del malestar y la frustración generalizados, queda claro cuán grande es esta pelea. Hemos hablado con ambos equipos y todos están comprometidos a reprogramar la eliminatoria final por el título mundial. Estamos trabajando para anunciar una nueva fecha en The O2 lo antes posible”.

“Para las peleas restantes, la opción más fácil habría sido cancelar toda la cartelera, pero eso no habría sido justo para los peleadores ni para los fanáticos que esperaban verlos. Estoy extremadamente orgulloso del arduo trabajo de nuestro equipo para garantizar que estas peleas sigan adelante. No solo podemos esperar un Joshua Buatsi vs Dan Azeez reprogramado en el O2 en el futuro cercano, sino también cuatro peleas increíbles en vivo por Sky Sports el sábado por la noche en lo que será un York Hall enormemente atmosférico”.

Los poseedores de entradas para Buatsi vs Azeez que deseen asistir al evento del sábado en el York Hall tendrán acceso exclusivo a una ventana prioritaria antes de la venta general. Esto será entre las 16:00 horas de hoy y las 16:00 horas de mañana. Se le enviará por correo electrónico un enlace directo para comprar sus boletos.