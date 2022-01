Todos hablan de lo mismo en Dubai. Fue muy grande el impacto que generó la posibilidad de que el multimillonario e influencer local conocido como Money Kicks vaya a enfrentarse en un combate de boxeo a uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos como Floyd Mayweather.

Si bien el primero ha participado de un par de combates de boxeo de exhibición como parte de un evento que involucró a distintas personalidades de las redes sociales, una pelea contra el excampeón mundial de divisiones lo llevará sin dudas a una dimensión completamente diferente.

Pero para Money Kicks, cuyo verdadero nombre es Rashed Belhasa, representa una súper atracción a la que no tiene por qué temer. "Crecí con leones, no le tengo miedo a ningún ser humano. Nunca le temeré a ningún humano", expresó en diálogo con Sky Sports en relación a la pelea.

Además, explicó que para él representará además la oportunidad de compartir el cuadrilátero con un ídolo de su infancia. "Nunca pensé que pelearía contra Floyd. Es el mejor peleador de la historia. ¡Cuando era joven, coleccionaba sus gorras de The Money Team! El equipo de Mayweather le pidió a mi equipo una reunión. Pensamos: 'De ninguna manera esto puede ocurrir!' El mismo día de la reunión, vi a Mayweather decir: 'Me encantaría pelear contra Rashed', y entendí que era en serio", dijo.

Y agregó: "Es un honor que me haya llamado. Pensé: '¡Esto se hará viral!' Mayweather es demasiado rápido. ¡Necesito estar cerca y volverme loco con él! No me mentiré a mí mismo. Entrar al ring con él es un honor. Haré lo mejor que pueda. Nunca se sabe: cualquier golpe puede aterrizar, y tengo manos pesadas. ¿Si me subestima? Puede venir un puñetazo. Cualquier cosa puede pasar. Soy mucho más alto que él. Estoy llegando allí. Cada día estoy aprendiendo. Todavía soy joven, pero estoy mejorando cada vez más".