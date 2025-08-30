Son pocas, por lo que el hecho de poder escuchar a una palabra autorizada del boxeo genera que todos pongan atención. Nacho Beristain es una leyenda del pugilismo, lo que lo habilita a expresarse sobre cualquier tema que esté relacionado a lo que sucede dentro del cuadrilátero. Teniendo en cuenta que lo más importante que está por venir es la pelea que tendrán Canelo Álvarez y Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, lo que analizó el entrenador sorprendió a más de uno que tenía como amplio favorito a Saúl por sobre Bud.

Sin dudarlo y conociéndolo mucho más, Beristain puso el foco en Canelo y su estilo actual. Nacho no se mostró nada conforme con el nivel que Álvarez presenta cuando aparece en escena y esto se relaciona directamente a la falta de nocaut que presenta el tapatío en su repertorio (el último fue en 2021). En línea con sus argumentos, el hombre experimentado afirmó que Crawford cuenta con posibilidades muy serias de ganar el duelo del año.

Nacho Beristáin contundente contra Canelo Álvarez

En ese sentido, Nacho necesitó solamente cuatro palabras para describir la realidad del tapatío y dejó caer un contundente “no ha podido noquear”. Beristain no logran descifrar cuál es la razón por la que Saúl ya no finaliza, pero entiende que, al no existir ese peligro, a Crawford se le abre una puerta importante para conquistar la división de los supermedianos.

Canelo Álvarez no ha podido noquear en sus últimas peleas.

“Sobre sale por su técnica Crawford, pero por mucho. Yo creo que haciendo un análisis técnicamente es un poco mejor. No sé si me da esa impresión o me quedo con que el Canelo lleva como 10 peleas que no ha podido noquear a nadie”, afirmó Beristain en ESPN Knockout.

A lo que agregó: “No sé si los deja vivir por conveniencia o qué, no creo, porque los peleadores siempre suben con el hambre de noquear, de lastimar, de hacer daño, y aquí no ha podido noquear, ¿no?. Y a mí el zurdo ese, Crawford, me parece la verdad fuera de serie, ahora que lo volví a ver, me dejó más impresionado”.

