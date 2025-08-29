¿Polémica o verdad? Canelo Álvarez fue elegido como el mejor mexicano de todos los tiempos

Canelo Álvarez es cuestionado por muchos, pero reconocido por otros tantos. En esa lluvia de elogios que recibe el campeón mexicano, apareció el de una estrella del boxeo como lo es Regis Prograis, quien no dudó en posicionarlo en un lugar de privilegio que parte de los aficionados cree que no merece recibir. Sin embargo, en la previa de su pelea ante Terence Crawford el 13 de septiembre, el tapatío fue mencionado con una verdadera leyenda del deporte.

Regis Prograis respaldó a Canelo antes de enfrentar a Crawford

Aunque para muchos pueda ser incomparable lo que hizo Julio César Chávez a lo largo del tiempo, lo cierto es que Prograis encuentra motivos para colocar a Canelo por encima de él. Lo que afirmó Regis es que Saúl es el mejor mexicano de la historia, aunque eligió no ser del todo contundente con sus dichos y dio un paso atrás con un firme: “O al menos uno de ellos”. Eso sí, manifestó que si Crawford lo derrota puede ser considerado como uno de los cuatro más grandes de todos, principalmente por la diferencia de peso que existirá en el cuadrilátero.

“Si se tratara de otro peleador más grande, iría con Crawford. Pero hablamos de Canelo, este puede ser, y mucha gente quizá me mate por decirlo, pero este puede ser el mejor peleador mexicano de la historia o al menos uno de ellos”, afirmó Prograis en FightHub TV.

A lo que agregó: “Yo, personalmente, no lo veo, mucha gente cree que Crawford puede vencer a Canelo, pero esa resistencia al golpe es algo distinto. Por algo existen las divisiones de peso. Si pudiera vencerlo, entonces sí estaría en el Monte Rushmore del boxeo, pero no lo veo sucediendo”.

Regis Prograis no dudó al elegir a Canelo Álvarez como el mejor mexicano de todos los tiempos. (GETTY IMAGES)

Prograis instaló nuevamente la polémica. La principal crítica que recae sobre la carrera de Canelo es que no tuvo rivales complicados al nivel de un Chávez que se enfrentó a quien tuvo delante. Por otro lado, uno de los grandes señalamientos que existen sobre Saúl es que las dos peleas más importantes de su vida, ante Floyd Mayweather y Dmitry Bivol, las terminó perdiendo, sin poder dar ese importante salto que el pugilismo le pidió en dos momentos distintos de su trayectoria.

