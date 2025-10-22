Canelo Álvarez es uno de los personajes más convocantes en el mundo del boxeo. El tapatío llena estadios donde quiera que vaya y eso lo han logrado pocas estrellas, aunque para una estrella actual Saúl perdió terreno en esa disputa de ser la cara del boxeo, justamente con su más reciente rival, Terence Crawford.

Jaron Ennis fue parte de la preparación de Canelo para la pelea con Crawford. Boots conoce muy bien a ambos, por lo que parece estar en una posición calificada para expresar que Bud ocupó el lugar de privilegio de ser quien coloca al pugilismo en lo más alto del mundo.

La opinión Ennis sobre Canelo y Crawford

Lo que afirmó Ennis es que la victoria ante Canelo le dio a Crawford una notoriedad que jamás había tenido, por lo que ese triunfo lo transforma en el rostro del boxeo en la actualidad. Además, manifestó que Bud puede tener el privilegio de elegir a su próximo rival, ya que demostró tener condiciones para vencer a quien quiera.

Jaron Ennis busca convertirse en una estrella del boxeo. (GETTY IMAGES)

“Acaba de vencer a Canelo, la cara del boxeo. Eso convierte a Crawford en la cara del boxeo actual. Que ese hombre disfrute de su victoria. Se ganó el derecho a pelear con quien quiera. Se lo ganó”, le comentó Ennis a Ariel Helwani.

Ennis continúa en su camino de crecimiento. El norteamericano venció por nocaut en el primer asalto a Uisma Lima en su debut en el peso superwelter para dejar en claro que está listo para dominar una nueva división. Claro, muchos comparan a Boots con Crawford en el camino de ascenso que está eligiendo para su carrera, por lo que el tiempo dirá si puede tener un éxito similar sobre el cuadrilátero.