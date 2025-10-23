Las críticas hacia Canelo Álvarez luego de la pelea que perdió con Terence Crawford a mediados de septiembre han sido feroces. El mexicano estaba siendo esperado por muchos que deseaban verlo caer para confirmar lo que piensan sobre él. Alguien que se sumó a la lista de estos comentarios negativos hacia el tapatío fue David Benavidez, reconocido contrincante de Saúl que no se caracteriza por mostrar cariño hacia el nacido en Jalisco.

David Benavidez sentenció a Canelo Álvarez

Lo que cree Benavidez es que Canelo perdió con Crawford el pasado 13 de septiembre por su ego. David entiende que Canelo pecó de soberbio al dar por sentado que la diferencia de peso lo ayudaría a ganar la contienda sin mayores complicaciones. Claro, sin esperar el nivel sobresaliente que terminó presentando su rival.

“Creo que Crawford se lo tomó mucho más en serio que Canelo, lo cual es algo raro considerando el dinero que estaba ganando. Y sé que mucha gente dirá: ‘Oh, estás hablando mierda de Canelo’. No estoy hablando mierda de él, simplemente no parecía estar preparado al 100%. Está lanzando diez golpes por asalto, así de grande es su ego”, le expresó Benavidez a FightHub TV.

Terence Crawford superó de manera clara a Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Lo que expresa Benavidez no es algo que se escuche por primera vez. Luego del combate del año, muchos personajes que hacen al boxeo se manifestaron al respecto y fueron muy duros con Canelo. Para Benavídez en particular, a Saúl le costó muy cara su pasividad sobre el cuadrilátero, casi como si estuviera esperando un golpe definitivo que fuera capaz de terminar con la historia sin la necesidad de mostrar un nivel que sirviera para poner de pie a todo un estadio.

Canelo fue por todo lo contrario. El mexicano lució poco agresivo, sin mostrar contundencia con combinaciones largas, ni optando por esperar a su rival para lanzar algún contraataque. Ante un rival como Crawford, que buscaba hace años lo que terminó consiguiendo, esos errores terminan dejando expuesto a quien esté enfrente suyo, así sea el propio Álvarez.