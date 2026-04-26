¿Por qué Ari Geli no pelea con Milica y quién la reemplaza en Supernova Strikers Génesis 2026?

Está todo listo para que este domingo 26 de abril se lleve a cabo el evento de boxeo amateur denominado como Supernova Strikers Génesis. En la Arena Ciudad de México aparecerán en escena algunas de las celebridades más importantes de habla hispana, aunque con una mala noticia de última que repercutió de forma directa en la organización: Ari Geli no peleará.

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La creadora de contenido de baloncesto se iba a medir ante Milica en una de las contiendas más esperadas del día, dado el nivel de preparación que habían llevado adelante una y otra. Sin embargo, en las últimas horas, muy poco antes del inicio del gran espectáculo, se confirmó que no estará presente en el combate ante la argentina, lo que generó la sorpresa de propios y extraños.

El motivo por el que Ari Geli no pelea con Milica

Mediante un comunicado oficial, el evento informó que Ari Geli no se podrá presentar en Supernova Génesis, pero que Milica sí peleará, aunque el reemplazo será anunciado en el transcurso de la velada, manteniendo el suspenso hasta último momento. Cabe destacar que la actividad comenzará a las 16:00hs de CDMX, por lo que pronto se oficializará el reemplazo de la europea.

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A través de sus redes sociales, Ari compartió un sentido video en el que le informaba a sus millones de seguidores que se iba a perder la gran cita. Aunque no se revelaron los motivos exactos, sí se confirmó que se debe a cuestiones de salud y que los médicos no la autorizaron a subirse al cuadrilátero.

En síntesis

Supernova Strikers Génesis inicia este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

inicia este domingo en la Arena Ciudad de México. Ari Geli canceló su pelea contra Milica por problemas de salud y falta de autorización médica.

canceló su pelea contra Milica por y falta de autorización médica. La organización anunciará el reemplazo de Ari Geli durante la velada iniciada a las 16:00hs.