La leyenda intentará este sábado poner fin a una serie de tropiezos en juegos decisivos. El recuerdo uno por uno.

Desde su llegada a Arabia Saudita, han sido escasas las alegrías que Cristiano Ronaldo ha tenido a nivel deportivo con su nuevo equipo. Y aquellas sonrisas que ha podido sacar, han sido más por sus goles que por un desempeño colectivo exitoso. El portugués ha tenido 12 fracasos en su estadía en Al-Nassr, que solo han hecho alimentar más y más su sed de revancha.

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Este sábado, el astro europeo tendrá en sus manos la posibilidad de mandar a callar a sus ‘haters’: podría ganar la Saudi Pro League y AFC Champions League Two el mismo día. En el primer caso, será campeón si Al Hilal no le gana a Neom SC por la mañana; en el segundo, se consagrará si el propio Al-Nassr vence a Gamba Osaka en la final del torneo continental.

El camino a acariciar la gloria no ha sido nada sencillo para CR7. Tras su arribo a fines del año 2022, ha jugado una docena de torneos y no ha ganado ninguno vistiendo la camiseta de Al-Nassr. El goleador lo sabe y por ello ha exigido con el tiempo la construcción de un equipo más competitivo, y hoy está más cerca que nunca de cumplir este sueño en Medio Oriente.

¿La 13° será la vencida? CR7, a las puertas del título [Foto: Getty]

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Los 12 fracasos de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr:

Estos son todos los torneos que disputó CR7 durante su paso por el futbol de Arabia Saudita y donde no pudo coronar en ninguno:

Saudi Pro League 2024-25: finalizó tercero (70 puntos) por detrás de Al-Ittihad (83) y Al-Hilal (75). Saudi Pro League 2023-24: finalizó segundo (82 puntos) por detrás de Al-Hilal (96) y por delante de Al-Ahli (65). Saudi Pro League 2022-23: finalizó segundo (67 puntos) por detrás de Al-Ittihad (72) y por delante de Al-Hilal (59). King Cup 2025-26: quedó eliminado en octavos de final a manos de Al-Ittihad, que lo derrotó por 2-1. King Cup 2024-25: perdió la final en manos de Al-Ittihad, que lo derrotó por 2-1. King Cup 2023-24: perdió la final en manos de Al-Hilal, que lo derrotó por penales. King Cup 2022-23: quedó eliminado en semifinales a manos de Al-Wehda, que lo derrotó por 1-0. AFC Champions League Elite 2024-25: quedó eliminado en semifinales a manos de Kawasaki Frontale, que lo derrotó por 3-2. AFC Champions League Elite 2023-24: quedó eliminado en cuartos de final a manos de Al-Ain, que lo derrotó por penales. Saudi Super Cup 2025: perdió la final a manos de Al-Ahli, que lo derrotó por penales. Saudi Super Cup 2024: perdió la final a manos de Al-Ahli, que lo derrotó por 4-1. Saudi Super Cup 2023: quedó eliminado en semifinales a manos de Al-Hilal, que lo derrotó por 2-1.

Los 2 potenciales títulos de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr:

Estos son los torneos que tiene chances de ganar CR7 con su equipo actual esta temporada, si todo sale tal como esperan todos en el Al-Nassr:

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