Oleksandr Usyk confirmó cuántas peleas de quedan antes de retirarse del boxeo

El campeón del mundo tiene en claro cuáles son los pasos que quiere dar antes de despedirse del deporte.

Oleksandr Usyk está listo para construir una nueva historia en el boxeo. Este sábado, el ucraniano se medirá con la leyenda del kickboxing Rico Verhoeven en una contienda en la que expondrá el título CMB del peso pesado y que también marcará el inicio del final de una carrera llena de éxito, pero que el monarca tiene en claro que está llegando a su punto cúlmine.

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A la carrera de Usyk le quedan tres peleas

En la previa del enfrentamiento que tendrá ante Rico, Usyk le brindó una entrevista exclusiva a DAZN en la que reflexionó acerca de su futuro. En ese sentido, Oleksandr afirmó que el mundo del deporte lo verá en tres oportunidades más sobre el cuadrilátero y que luego se despedirá para siempre del pugilismo.

Olekandr Usyk busca ampliar su legado en el peso pesado. (GETTY IMAGES)

“Tres peleas y se acabó. No es 100 por ciento seguro, pero cuando diga que estoy retirado, no volveré”, expresó Usyk sin dudar sobre lo que desea para su carrera. El ucraniano ya tiene 40 años y ha construido un legado enorme en el boxeo que le permite mantenerse consolidado como el mejor libra por libra de la actualidad.

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En los planes del magnate árabe, Turki Al-Alshikh, está que Usyk se enfrente a David Benavidez luego de que el Monstruo Mexicano haya conseguido proclamarse como campeón en la división de los cruceros. Sin embargo, el ucraniano no parece tener interés de medirse con el estadounidense, o al menos hasta que no pase la pelea con Rico.

“Ahora solo hablo de esto. Para mí, primero está mi pelea del sábado. Mi enfoque está en Rico ahora mismo“, le comentó Usyk a The Ring. Por lo pronto, Oleksandr es más que favorito para vencer a Verhoeven y extender su reinado, hecho que lo dejaría listo para una pelea memorable con Benavidez para darle cierre a su trayectoria.

En síntesis

Oleksandr Usyk expondrá su título mundial pesado del CMB este sábado ante Rico Verhoeven .

expondrá su título mundial pesado del este sábado ante . El ucraniano de 40 años reveló que tiene planeado realizar únicamente tres peleas más antes de su retiro.

reveló que tiene planeado realizar únicamente antes de su retiro. El promotor Turki Al-Alshikh planea un futuro combate entre Usyk y el estadounidense David Benavidez.