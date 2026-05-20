Tras la confirmación de la pelea que tendrán Canelo Álvarez y Christian Mbilli el próximo 12 de septiembre en Riad por el título CMB del peso supermediano, comenzaron las conjeturas sobre cómo se puede desarrollar uno de los combates más esperados del año. En ese sentido, el francés explicó por dónde pasará su estrategia para retener su corona y dejar en el camino a la leyenda mexicana.

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Para Mbilli, el paso del tiempo le ha pasado factura a Canelo de manera innegable. Lo que entiende Christian es que Álvarez ya no es el mismo y que él llega en buen momento para demostrar que tiene lo necesario para confirmar su estatus de figura ante una de las estrellas más grandes de todos los tiempos.

La estrategia de Mbilli para vencer a Canelo Álvarez

El plan de Mbilli es claro: apostar a su intensidad, velocidad y potencia. El francés está convencido de que su plan tiene razón de ser ante un Canelo que, según él, puede llegar apostar una pelea de largo aliento, que se defina por detalles y por la jerarquía individual más que por la competencia de pegada fuerte.

Christian Mbilli será el próximo rival de Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

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“Canelo ya está muy grande. No es el mismo Canelo de hace 10 años ni de hace cinco años. Es normal. Este tipo es profesional desde los 15 años. Ya no es el mismo Canelo, pero sigue siendo peligroso. Sigue siendo un gran peleador. Creo que está en el top tres o top dos de la división. Sigue siendo un muy buen boxeador”, le comentó Mbilli a The Ring.

Y además agregó: “No sé si ahora mismo puede soportar mi presión y mis golpes porque lanzo muchos golpes, mucha presión, pongo mucha energía. No sé si ahora pueda soportarlo porque está envejeciendo. Creo que puedo ganar. Tengo una gran oportunidad de ganar si peleo con Canelo porque ahora es el momento de enfrentarlo. Es mi momento de enfrentarlo porque está envejeciendo”.

En síntesis

Christian Mbilli expondrá su corona del CMB frente a Saúl “Canelo” Álvarez el 12 de septiembre en Riad.

expondrá su corona del frente a el en Riad. El boxeador francés basará su estrategia en la intensidad, velocidad y potencia de sus golpes.

de sus golpes. Mbilli aseguró que el mexicano ya está envejeciendo y que no es el mismo peleador de hace cinco o diez años.