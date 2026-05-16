Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
mma

¿Cuánto dinero ganó Francis Ngannou por ganar su pelea ante Philipe Lins en MVP?

El camerunés se lució ante un flojo rival brasileño que no resistió los embates de la leyenda.

Francis Ngannou completó una noche exitosa en MVP.
© GETTY IMAGESFrancis Ngannou completó una noche exitosa en MVP.

El regreso de Francis Ngannou a la acción arrojó dividendos inmediatos tanto en lo deportivo como en lo económico durante la velada de este sábado en Los Ángeles. El gigante camerunés sumó un nuevo hito a su trayectoria tras consolidarse como una de las máximas figuras de UFC en el pasado y sostener su estatus de campeón de peso pesado en PFL. En esta oportunidad, el Intuit Dome fue testigo de su debut absoluto bajo el ala de Most Valuable Promotions (MVP), la empresa de Jake Paul.

Ngannou no dio margen a las especulaciones y resolvió el compromiso por la vía rápida al noquear a Philipe Lins en el mismísimo primer asalto. La contundencia del triunfo ratificó el poder de fuego del africano y justificó la enorme inversión de la promotora para sumarlo a su cartelera estelar. Esta presentación express sirvió para demostrar que su vigencia en la división máxima se mantiene intacta frente a los ojos del mundo.

Las ganancias de Francis Ngannou tras noquear a Philipe Lins

En el plano financiero, la organización estableció condiciones claras y atractivas para asegurar la presencia de atletas de este calibre en California. La estructura de pagos determinó que las ganancias mínimas para todos los luchadores de la velada arrancaran en una base de 40.000 dólares. A esta cifra estipulada se sumó un bono garantizado por performance, un incentivo directo que dependió del rendimiento de cada competidor dentro de la jaula.

Más allá de los montos generales, la escala salarial final se ajustó de forma proporcional al estatus y la jerarquía de cada estrella del evento. Por esta razón, el pago definitivo para los nombres principales de la noche escaló a cifras mucho más altas que el piso común. Con los bonos de rendimiento y su contrato particular asegurados, Francis Ngannou embolsó una suma que no bajó de los 100.000 dólares por su trabajo en el primer round.

Ver también

Sigue las peleas de Ronda Rousey vs. Gina Carano y Nate Diaz vs. Mike Perry HOY EN VIVO y GRATIS: ahora vía Netflix

En síntesis

  • Francis Ngannou noqueó a Philipe Lins en el primer asalto en el Intuit Dome.
  • El peleador camerunés debutó con éxito bajo la promotora MVP, propiedad de Jake Paul.
  • Ngannou embolsó una suma mínima de 100.000 dólares por su victoria de este sábado.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones