¿Cuánto dinero ganó Francis Ngannou por ganar su pelea ante Philipe Lins en MVP?

El regreso de Francis Ngannou a la acción arrojó dividendos inmediatos tanto en lo deportivo como en lo económico durante la velada de este sábado en Los Ángeles. El gigante camerunés sumó un nuevo hito a su trayectoria tras consolidarse como una de las máximas figuras de UFC en el pasado y sostener su estatus de campeón de peso pesado en PFL. En esta oportunidad, el Intuit Dome fue testigo de su debut absoluto bajo el ala de Most Valuable Promotions (MVP), la empresa de Jake Paul.

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Ngannou no dio margen a las especulaciones y resolvió el compromiso por la vía rápida al noquear a Philipe Lins en el mismísimo primer asalto. La contundencia del triunfo ratificó el poder de fuego del africano y justificó la enorme inversión de la promotora para sumarlo a su cartelera estelar. Esta presentación express sirvió para demostrar que su vigencia en la división máxima se mantiene intacta frente a los ojos del mundo.

FRANCIS NGANNOU DROPS PHILIPE LINS IN THE FIRST ROUND 😱#RouseyCarano LIVE now on Netflix pic.twitter.com/ZKWYLT5rkl — Netflix Sports (@netflixsports) May 17, 2026

Las ganancias de Francis Ngannou tras noquear a Philipe Lins

En el plano financiero, la organización estableció condiciones claras y atractivas para asegurar la presencia de atletas de este calibre en California. La estructura de pagos determinó que las ganancias mínimas para todos los luchadores de la velada arrancaran en una base de 40.000 dólares. A esta cifra estipulada se sumó un bono garantizado por performance, un incentivo directo que dependió del rendimiento de cada competidor dentro de la jaula.

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Más allá de los montos generales, la escala salarial final se ajustó de forma proporcional al estatus y la jerarquía de cada estrella del evento. Por esta razón, el pago definitivo para los nombres principales de la noche escaló a cifras mucho más altas que el piso común. Con los bonos de rendimiento y su contrato particular asegurados, Francis Ngannou embolsó una suma que no bajó de los 100.000 dólares por su trabajo en el primer round.

En síntesis