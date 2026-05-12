Héctor Moreno estuvo cuatro años y medio en Rayados antes de retirarse. El mexicano ganó una Concachampions con Monterrey.

Héctor Moreno está atravesando sus primeros meses fuera del futbol después de su retiro a fines de 2025. La leyenda del futbol mexicano estuvo cuatro años y medio en Rayados antes de colgar las botas, por lo que el ex defensa conoce a la perfección al equipo regiomontano.

Publicidad

Monterrey viene de tener una temporada muy mala en relación a las expectativas y al gasto que hizo el club en distintos fichajes. En la presentación de la película ‘Un portero muy improbable’, Héctor Moreno se refirió al momento de Rayados y a la llegada de Dennis te Kloese como el nuevo Presidente Deportivo.

La palabra de Héctor Moreno

“Deseo y espero que le vaya muy bien, el cariño por el club está, lo sufrimos como muchos aficionados del club esta mala temporada que no se logró calificar y tuvo muchos problemas, pero deseando que lo que venga sea mejor”, dijo Héctor Moreno en público.

Por otro lado, el mexicano comentó que no conoce a Dennis te Kloese: “Con mucha ilusión de conocer a Dennis, de la capacidad que tiene, del tipo de persona que es, de lo que va a aportar’’.

Publicidad

Héctor Moreno se retiró a fines de 2025 (Getty Images)

“Sé que viene con toda la ilusión. No he hablado con él, pero deseo que le vaya muy bien porque el club merece estar en los primeros lugares, pelear por campeonatos y seguir creciendo de una manera orgánica y auténtica”, agregó Héctor Moreno.

En Rayados hubo cambios: Dennis te Kloese y Walter Erviti reemplazaron a José Antonio Noriega y Héctor Lara como Presidente Deportivo y Director Deportivo, respectivamente, mientras que también el club tendrá un nuevo entrenador para la próxima temporada.

Publicidad

En síntesis