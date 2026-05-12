Florentino Pérez realizó una conferencia de prensa en la que habló de todo, además de anunciar elecciones anticipadas.

Florentino Pérez realizó una conferencia de prensa este martes 12 de mayo para anunciar que convocará elecciones en Real Madrid. Además, el vigente presidente del club merengue ha criticado a la prensa y luego respondió algunas preguntas de los periodistas acreditados.

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En una de estas consultas, un periodista le preguntó a Florentino Pérez acerca de la pelea entre Federico Valverde y Aurelién Tchouaméni: “Me parece muy mal (la pelea), pero me parece peor que lo hayan sacado a la luz”.

“Llevo 26 años y en ninguno no se han pegado dos jugadores o cuatro. Pero queda dentro de la casa. Los que lo han sacado lo hacen porque no están contentos y creen que van a salir del club. Se dan una patada y luego son amigos. El caos que han intentado transmitir algunos no lo voy a permitir”, agregó el presidente de Real Madrid.

“La filtración es peor, me parece peor, creo que en mis 26 años de presidente es la primera vez que lo veo y eso me preocupa“, concluyó Florentino Pérez acerca de la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en la previa al Clásico contra el Barcelona.

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🗣️‼️ Florentino Pérez, sobre el incidente entre Valverde y Tchouaméni: "No es la primera vez que se pegan dos jugadores. Llevo 26 años y se han pegado casi todas las temporadas" pic.twitter.com/Fgoy4jPkvJ — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 12, 2026

La sanción a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni

Después de una investigación interna de Real Madrid, el club merengue anunció que Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni fueron sancionados con 500 mil euros cada uno. El equipo aseguró que ambos jugadores pidieron disculpas y se mostraron arrepentidos.

Federico Valverde no estuvo presente en el Clásico debido a que tuvo que guardar reposo por el traumatismo craneoencefálico que sufrió por la pelea con el francés, mientras que Aurélien Tchouaméni fue titular en la derrota de Real Madrid por 2-0 con Barcelona.

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En síntesis