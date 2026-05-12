Florentino Pérez realizó una conferencia de prensa este martes 12 de mayo para anunciar que convocará elecciones en Real Madrid. Además, el vigente presidente del club merengue ha criticado a la prensa y luego respondió algunas preguntas de los periodistas acreditados.
En una de estas consultas, un periodista le preguntó a Florentino Pérez acerca de la pelea entre Federico Valverde y Aurelién Tchouaméni: “Me parece muy mal (la pelea), pero me parece peor que lo hayan sacado a la luz”.
“Llevo 26 años y en ninguno no se han pegado dos jugadores o cuatro. Pero queda dentro de la casa. Los que lo han sacado lo hacen porque no están contentos y creen que van a salir del club. Se dan una patada y luego son amigos. El caos que han intentado transmitir algunos no lo voy a permitir”, agregó el presidente de Real Madrid.
“La filtración es peor, me parece peor, creo que en mis 26 años de presidente es la primera vez que lo veo y eso me preocupa“, concluyó Florentino Pérez acerca de la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en la previa al Clásico contra el Barcelona.
🗣️‼️ Florentino Pérez, sobre el incidente entre Valverde y Tchouaméni: "No es la primera vez que se pegan dos jugadores. Llevo 26 años y se han pegado casi todas las temporadas" pic.twitter.com/Fgoy4jPkvJ— Carrusel Deportivo (@carrusel) May 12, 2026
La sanción a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni
Después de una investigación interna de Real Madrid, el club merengue anunció que Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni fueron sancionados con 500 mil euros cada uno. El equipo aseguró que ambos jugadores pidieron disculpas y se mostraron arrepentidos.
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Federico Valverde no estuvo presente en el Clásico debido a que tuvo que guardar reposo por el traumatismo craneoencefálico que sufrió por la pelea con el francés, mientras que Aurélien Tchouaméni fue titular en la derrota de Real Madrid por 2-0 con Barcelona.
En síntesis
- Florentino Pérez anunció oficialmente la convocatoria de elecciones en el Real Madrid este martes.
- Florentino Pérez dijo que lo peor de la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni fue la filtración.
- Federico Valverde se perdió el Clásico por un traumatismo craneoencefálico tras la pelea.