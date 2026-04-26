Quién pelea HOY domingo 26 de abril de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO Supernova Génesis

La acción del boxeo no se detiene por más que sea domingo. De hecho, este 26 de abril se vivirá uno de los momentos más esperados del año en el deporte amateur con la velada de Supernova Génesis que se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México, con la expectativa de entregar una jornada con combates espectaculares de principio a fin.

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Las protagonistas estelares del día será Alana Flores y Florencia Vigna. La campeona mexicana se medirá a la estrella argentina, cantante y actriz, en un combate que pondrá frente a frente a dos de los grupos de fanáticos más grandes de Latinoamérica.

Al margen de esta historia que será la encargada de cerrar el día, la jornada con un total de seis combates de primer nivel dado el renombre de las figuras que se subirán al cuadrilátero. Desde Milica, hasta Karely Ruiz o Kim Shantal se presentarán ante los ojos del mundo.

La pelea de Chávez y Caicedo podrá ser vista, de manera exclusiva, mediante Netflix desde cualquier parte del mundo. Por otro lado, aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial y una transmisión MINUTO a MINUTO y EN VIVO para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que suceda.

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Las peleas más destacadas de este domingo 26 de abril:

Lonche vs. Willito

El Abraham vs. Nando

Mario Bautista vs. Aaron Mercury

Milica vs. Ari Geli

Karely Ruiz vs. Kim Shantal

Alana Flores vs. Flor Vigna

En síntesis