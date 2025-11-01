Quién pelea HOY sábado 1 de noviembre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Está todo listo para darle la bienvenida a noviembre con sus veladas de boxeo y este sábado 1 del noveno mes del año se tratará de una jornada corta, pero intensa. A pesar de que el día no se destacará por presentar en escena a los pugilistas más destacados del mundo ni en cantidad ni en nivel, lo cierto es que la velada del fin de semana será más que interesante.

En el combate más importante de la jornada se estarán enfrentando Joshua Buatsi y Zach Parker. En el peso semipesado, estas dos figuras todavía tienen cosas para decir y no quieren que sus nombres pasen sin pena ni gloria por el cuadrilátero, lo que los obliga a ir a buscar una victoria que les permita ser bien considerados de cara al futuro.

En Manchester, Inglaterra, tanto Buatsi como Parker tienen la obligación de regalar un espectáculo acorde a lo que se espera de ellos en el ring. Joshua posee un interesante récord de 19-1 con 13KOs que deberá confirmar ante un Zach que arrastra números de 26-1 y 18KOs.

El combate estelar y la velada previa podrá ser seguida de manera exclusiva y desde cualquier parte del mundo, únicamente por DAZN. Está previsto que el espectáculo comience alrededor de las 13:00hs del Centro de México, 14:00hs en Bogotá y 16:00hs en Buenos Aires.

Las peleas más destacadas de este sábado 1 de noviembre: