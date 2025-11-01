Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boxeo

Quién pelea HOY sábado 1 de noviembre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
No te pierdas de una nueva jornada intensa de box.
© Getty ImagesNo te pierdas de una nueva jornada intensa de box.

Está todo listo para darle la bienvenida a noviembre con sus veladas de boxeo y este sábado 1 del noveno mes del año se tratará de una jornada corta, pero intensa. A pesar de que el día no se destacará por presentar en escena a los pugilistas más destacados del mundo ni en cantidad ni en nivel, lo cierto es que la velada del fin de semana será más que interesante.

Publicidad
No es una revancha con Canelo Álvarez: la pelea que quiere Terence Crawford

ver también

No es una revancha con Canelo Álvarez: la pelea que quiere Terence Crawford

En el combate más importante de la jornada se estarán enfrentando Joshua Buatsi y Zach Parker. En el peso semipesado, estas dos figuras todavía tienen cosas para decir y no quieren que sus nombres pasen sin pena ni gloria por el cuadrilátero, lo que los obliga a ir a buscar una victoria que les permita ser bien considerados de cara al futuro.

En Manchester, Inglaterra, tanto Buatsi como Parker tienen la obligación de regalar un espectáculo acorde a lo que se espera de ellos en el ring. Joshua posee un interesante récord de 19-1 con 13KOs que deberá confirmar ante un Zach que arrastra números de 26-1 y 18KOs.

Canelo Álvarez recibió una propuesta contundente para su primera pelea en 2026: ¿Aceptará?

ver también

Canelo Álvarez recibió una propuesta contundente para su primera pelea en 2026: ¿Aceptará?

El combate estelar y la velada previa podrá ser seguida de manera exclusiva y desde cualquier parte del mundo, únicamente por DAZN. Está previsto que el espectáculo comience alrededor de las 13:00hs del Centro de México, 14:00hs en Bogotá y 16:00hs en Buenos Aires.

Publicidad

Las peleas más destacadas de este sábado 1 de noviembre:

  • Billy Deniz vs. Ezra Arenyeka | Peso semipesado
  • Liam Cameron vs. Troy Jones | Peso semipesado
  • Brad Rea vs. Lyndon Arthur | Peso semipesado
  • Joshua Buatsi vs. Zach Parker | Peso semipesado
lucas lescano
Lucas Lescano
    Lee también
    Quién pelea HOY sábado 1 de noviembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO
    MMA

    Quién pelea HOY sábado 1 de noviembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

    Ramsey quedó atrás: el épico momento entre Coco Carrasquilla y un niño aficionado de Pumas
    Pumas de la UNAM

    Ramsey quedó atrás: el épico momento entre Coco Carrasquilla y un niño aficionado de Pumas

    Liga MX: la tabla de posiciones del Apertura 2025 tras los juegos del viernes
    Liga MX

    Liga MX: la tabla de posiciones del Apertura 2025 tras los juegos del viernes

    James no pudo: La condición que podría sacar a Luis Díaz de Bayern
    Futbol Internacional

    James no pudo: La condición que podría sacar a Luis Díaz de Bayern

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1compliance-2compliance-3
    Better Collective Logo