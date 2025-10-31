Luego de haber derrotado a Canelo Álvarez, el mundo del boxeo parece haber caído rendido a los pies de Terence Crawford por la enorme victoria que obtuvo, capaz de permitirle consagrarse como monarca indiscutido del peso supermediano. En ese contexto, Bud cuenta con la libre elección de elegir a su próximo rival, a quien ya le mandó un contundente mensaje.

Terence Crawford sabe a quién desea enfrentar

Crawford se refirió a Janibek Alimkhanuly, quien se verá las caras el próximo 6 de diciembre con Erislandy Lara en el peso mediano. Terence le expresó al kazajo que lo está persiguiendo desde muy cerca, ya que tiene serias intenciones de conquistar las 160 libras en el futuro.

“Te tengo en la mira, Janibek. Buena suerte“, le expresó Crawford a los medios. Por su parte, el reconocido promotor Egis Kilmas agregó: “Oye, Janibek. Nos toca a nosotros. Estaremos pendientes del 6 de diciembre, ¿Cómo lo vas a hacer?”.

Janibek Alimkhanuly es el rival al que quiere enfrentar Terence Crawford. (GETTY IMAGES)

Janibek tiene en su poder los cinturones FIB y OMB del peso mediano. Con un récord de 17-0 que cuenta con un añadido de 12 nocauts, el asiático tiene en sus manos la posibilidad de obtener la pelea que todos buscan. En caso de derrotar a Lara, quedará listo para compartir el cuadrilátero con Crawford el próximo año.

De esta manera, está claro el deseo de Crawford de no quedarse en los supermedianos, ni mucho menos ascender a los semipesados donde lo esperaba David Benavidez. Terence está dispuesto a descender en la balanza para conquistar una nueva división, hecho que agrandaría su legado todavía más.

