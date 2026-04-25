Quién pelea HOY sábado 25 de abril de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Está todo listo para una de las carteleras más esperadas por el boxeo mexicano. Julio César Chávez Jr. regresará a los cuadriláteros para medirse con el colombiano Jhon Caicedo en un duelo especial para el hijo de la leyenda.

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La velada que se llevará a cabo en el en el Parque Adolfo López Mateos de Reynosa, Tamaulipas, podrá ser seguida de manera exclusiva por TV Azteca, aunque con una particularidad: solo se podrá sintonizar la pelea estelar del día, la más esperada de la jornada. El resto de la cartelera solo estará disponible para aquellas 10.000 almas que estén en el lugar de los hechos.

La última presentación del mexicano fue en enero, cuando derrotó al argentino Ángel Julián Sacco de forma contundente por KO técnico en el cuarto asalto de 10 pautados previamente. Este triunfo le permitió a Júnior, ampliar su récord personal a 55 victorias, siete derrotas y un empate.

Por el lado de Caicedo, el colombiano de 21 años llega a esta presentación con números individuales que señalan 13 victorias y una sola derrota. Su ingreso más reciente al cuadrilátero data del 26 de junio del año pasado, cuando fue noqueado en la tercera vuelta por Avni Yildirim.

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Las peleas más destacadas de este sábado 25 de abril:

Jorge Adriano vs. Ricardo Bañuelos | Peso ligero

| Peso ligero José Hernández vs. Fernando Quiñones | Peso mediano

| Peso mediano Jaret González vs. Edgar “Solitario” Alor | Peso mosca

| Peso mosca Roberto Chávez vs. Manuel Hernández | Peso supermediano

| Peso supermediano Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo | Peso crucero

En síntesis