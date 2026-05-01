¿Quién transmite la pelea de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani? Dónde y cómo ver EN VIVO

Naoya Inoue es uno de los mejores boxeadores de la actualidad. El japonés representa a un país entero y por eso sus presentaciones son muy esperadas por el pueblo nipón. Este sábado 2 de mayo se medirá ante su compatriota Junto Nakatani en una pelea que tendrá en juego todos los cinturones del peso supergallo y que se podrá sintonizar por dos vías distintas.

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La jornada comenzará a las 2:30hs del Centro de México, 3:30hs en Bogotá y 5:30hs de Buenos Aires. Luego de varias peleas preliminares, se espera la contienda estelar para cerca de las 6:30hs de CDMX, aunque todo quedará sujeto a lo que vaya sucediendo previamente.

¿Dónde ver la pelea de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani en México?

En ese sentido, para todos aquellos que deseen sintonizar el duelo de Inoue y Nakatani, contarán con dos opciones. En primer lugar, estará disponible la posibilidad de DAZN, la plataforma de streaming que se quedó con la mayoría de los combates que tiene un costo de 20 dólares. Por otro lado, existe la opción de Disney+, la cual presenta un costo muy similar al de DAZN.

Es espectáculo parece garantizado. Inoue llega con un dominio abrumador y con la bandera de no presentar falencias en su boxeo, pero Nakatani arriba a la fiesta con un impresionante récord de 32-0 y 24 nocauts que lo ubican como una estrella emergente capaz de dominar el deporte.

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En síntesis