Mohamed Salah no juega el Brasil vs Egipto

Estamos a unos minutos de que arranque el partido amistoso entre Brasil y Egipto. Ambos conjuntos tienen estrellas importantes para encarar este duelo, pero en el caso de los egipcios, en esta ocasión no contarán con su jugador clave, Mohamed Salah, quien inicia el encuentro entre los elegidos para la banca, lo que llama la atención.

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Brasil vs Egipto sin Mohamed Salah

El equipo de Carlo Ancelotti sale con la mayoría de sus figuras, por lo que se esperaba que Hossam Hassan tuviera a Salah contemplado para este juego. Sin embargo, aunque no se revela de manera oficial porqué el ahora exjugador del Liverpool arranca desde la banca y no será titular en este duelo, la realidad es que sería sólo por precaución.

Se sabe que los duelos ante los brasileños suelen ser muy intensos, sobre todo en la primera parte de los encuentros. Salah no ha tenido problemas de lesiones y es por ello que desean mantenerlo así para el inicio de la Copa del Mundo. Es probable que se le puedan dar unos minutos en el terreno de juego, pero en la parte complementaria.

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En síntesis