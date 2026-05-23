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Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. Stuttgart por la final de la Copa de Alemania: canales de TV y streaming online

Los Bávaros y los Rojos se enfrentan por la definición de la copa nacional de Alemania y podrá seguirse en México.

Bayern Munich y Stuttgart se enfrentan por la definición de la DFB Pokal
© BolavipBayern Munich y Stuttgart se enfrentan por la definición de la DFB Pokal

En el marco de la Final de la DFB Pokal 2025-26, Bayern Munich y Stuttgart se enfrentan este sábado 23 de mayo desde las 12:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico de la ciudad de Berlín. Ambos conjuntos irán por la victoria para sumar un nuevo título a sus vitrinas.

Del lado del equipo a cargo de Vincent Kompany, viene de cosechar una valiosa goleada por 5-1 en condición de local ante Koln, cerrando la temporada de la Bundesliga 2025-26 de la mejor manera. Con 89 puntos, el equipo fue líder absoluto de la Primera División de Alemania.

Los hombres dirigidos por Sebastian Hoeneß arriban luego de empatar de visitante ante Eintracht Frankfurt por 2-2. Con 62 unidades, el conjunto rojiblanco finalizó 4° en la liga nacional y disputará una nueva edición de la UEFA Champions League.

¿Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el juego entre Bayern Múnich vs. Stuttgart por la final de la DFB Pokal 2025-26?

  • Transmisión en México: Disney+
  • Transmisión en Argentina: ESPN 3, Disney+
  • Transmisión en Chile: ESPN, Disney+
  • Transmisión en Colombia: ESPN, Disney+
  • Transmisión en Ecuador: ESPN, Disney+
  • Transmisión en Perú: ESPN, Disney+
  • Transmisión en Uruguay: ESPN, Disney+
  • Transmisión en España: GOL, Movistar+

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Stuttgart por la final de la DFB Pokal 2025-26?

  • Horario de México: 12:00 horas
  • Horario de Argentina: 15:00 horas
  • Horario de Chile: 15:00 horas
  • Horario de Colombia: 13:00 horas
  • Horario de Ecuador: 13:00 horas
  • Horario de Perú: 13:00 horas
  • Horario de Uruguay: 15:00 horas
  • Horario de España: 19:00 horas
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Agustín Zabaleta
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