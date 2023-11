Francis Ngannou, excampeón de MMA, en su choque frente a Tyson Fury, excampeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sorprendiendo al público y los apostadores con su aguante en 10 asaltos de su pelea celebrada el pasado sábado por la noche.

Ngannou derribó a Fury en el tercer asalto, adicionalmente mostró un gran potencial durante su pelea de 10 asaltos. Sin embargo, el “Rey Gitano”, finalmente obtuvo la victoria por decisión dividida, superando al ex campeón de UFC 71 a 59.

Eddie Hearn, dueño de Matchroom Boxing, está interesado en ser el próximo para enfrentar a su promovido, Anthony Joshua a un desafío contra Ngannou.

Hearn revive uno de los lemas promocionales del boxeo más emblemáticos que existe, señalando que una pelea entre Ngannou y Joshua será la segunda aparición del “Rumble In The Jungle”, la icónica pelea de 1974 entre Muhammad Ali y George Foreman en Kinshasa, Zaire.

“AJ contra Francis Ngannou es absolutamente enorme. Dos gigantes uno al lado del otro ¿Quién sabe qué va a pasar? Ni siquiera puedo creer que estemos hablando esto”, expresó Hearn en "The MMA Hour with Ariel Helwani".

“El dinero para Francis Ngannou en el boxeo, no volverá a las MMA. El dinero que sé que podría generar AJ contra Ngannou, será mucho más de lo que consiguió contra Fury. Joshua no estaba originalmente interesado en la pelea cuando se la propusieron. La percepción de mucha gente antes de la pelea era que Fury vs. Ngannou era una farsa”, reconoció el promotor británico.

La sólida actuación de Ngannou en su debut en el boxeo profesional lo convirtió en un oponente poderoso y de interés en la categoría de peso pesado, dado que el público está interesado en ver más del boxeador de 37 años.

La incorporación de Ngannou al panorama del peso pesado y las peleas de una bolsa abundante que se pueden hacer con él como compañero de ring salieron a flote y dividen los enfrentamientos deseados que deberían tener llevarse a cabo en su lugar.

Tal es el caso del ex campeón de peso pesado Deontay Wilder, quien también está en negociaciones para pelear contra Ngannou.

En lugar de que Hearn llame públicamente a presentar Joshua vs. Wilder o Joshua vs. Fury, ahora está duplicando su apuesta por Joshua vs. Ngannou.

“Ahora estamos debatiendo si Francis Ngannou vence a Joshua. Toma mi dinero, demuestra que estoy equivocado y escucha. Ngannou puede golpear, no hay duda”, resaltó Hearn.

“Toma el dinero y te mostraré lo que sucede cuando Joshua pelea contra Francis Ngannou. Dije tres asaltos el sábado pasado, pero seré generoso y diré seis asaltos para que Joshua venza a Ngannou”, agregó.

“Tengo que respetar a Ngannou porque recibió algunos golpes al principio de la pelea y pareció hacerlo bien, con un buen mentón. Fue una pelea cerrada y sentí que ganó la pelea por uno o dos asaltos, pero aun así”, concluyó Hearn.