Ryan García destrozó a Terence Crawford antes de la pelea con Canelo Álvarez

La figura manifestó que hay un claro favorito para quedarse con la victoria, aunque no descarta una sorpresa.

Por Lucas Lescano

Ryan García se expresó sobre la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford.
© GETTY IMAGES/IMAGEN GENERADA POR GROK IARyan García se expresó sobre la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford.

Aunque se aproxima cada vez más en el tiempo, todavía sigue sin estar claro quién se quedará con la pelea del año. Ryan García se expresó sobre el combate que protagonizarán Canelo Álvarez y Terence Crawford este 13 de septiembre y fue muy contundente. Reveló lo que puede llegar a suceder en el ring y arriesgó quién terminará con la mano en alto y los cinturones en su poder.

Comparación de fortunas: quién tiene más dinero entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Sin dudarlo, Ryan manifestó que no pasará inadvertido el hecho que Canelo conozca los supermedianos de memoria y que Crawford apenas vaya a debutar en las 168 libras. En ese sentido, García entiende que la diferencia de peso será fundamental para que el estadounidense no pueda lucir toda la agresividad que presenta en su repertorio.

El análisis de Ryan García sobre Canelo vs. Crawford

Lo que presiente el mexicoamericano es que Crawford dará una buena pelea y que incluso tiene serias posibilidades de llevarse la victoria si realiza a la perfección su plan de combate, pero el favorito es Canelo. García reveló que la defensa de Saúl es extraordinaria y que eso puede ser un problema muy grande para el ataque del retador estadounidense.

Veo que Bud lo va a hacer bien, pero no creo que vaya a ganar. Sí creo que Bud va a lograr meter muchos golpes, va a poder conectar a Canelo, pero no van a tener efecto. Ese es el punto. He visto a Canelo en sparring y no es que no lo toquen, sí lo tocan, pero es tan inefectivo que lo que él hace es imponerse demasiado bien“, manifestó García en conversación con Cigar Talk.

Ryan García no estuvo a la altura de lo esperado y se sembraron muchas dudas sobre su carrera.

Ryan García confía en el nivel de Canelo Álvarez para imponerse ante Terence Crawford. (GETTY IMAGES)

A lo que agregó: “Y sigo viendo que eso va a pasar, no me malinterpreten, Crawford es un gran peleador, creo que es de los mejores, pero pienso que está mordiendo un poco más de lo que puede masticar. Pero nunca se sabe, si alguien puede hacerlo, podría ser Crawford”.

Lo confesó: la fortuna que ganó Ryan García ante Gervonta Davis

De esta manera, solo queda aguardar algunos días más hasta que los protagonistas estén sobre el cuadrilátero. El próximo 13 de septiembre se definirá quién es el verdadero campeón del peso supermediano y el referente de una generación completa del boxeo: Canelo y su legado imborrable o Crawford y su constancia nunca vista.

