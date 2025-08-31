Si se habla de boxeadores que conquistaron el deporte, hecho que les permitió acumular millones de dólares por su exitosa carrera, entonces es más que justo mencionar a Canelo Álvarez. En una época en la que las bolsas que reparte el pugilismo son completamente exorbitantes y difíciles de entender para una parte del público, el mexicano amasa fortunas pelea tras pelea, algo que se volverá a repetir dentro muy pronto.

ver también Tyson Fury reveló quién fue más difícil de enfrentar en su carrera

Lo que acumuló Canelo Álvarez en su carrera, en comparación a Terence Crawford

El próximo 13 de septiembre, Canelo se enfrentará a Terence Crawford en Las Vegas con la principal misión de retener su corona del peso supermediano. Allí, se especula con que se llevará a casa más de 100 millones de dólares, colocándose muy cerca de los 150, en lo que sería la ganancia más grande de toda su carrera. Sin embargo, ese monto todavía no está incluido en su cuenta bancaria, por lo que actualmente cuenta con 730 millones de la moneda estadounidense.

Como se dijo, su próximo rival es Crawford, quien cuenta con un legado impresionante gracias a un gran récord de 41-0, pero sin poder tener punto de comparación entre las ganancias que obtuvo a lo largo de su carrera. Para plasmarlo en números, Terence lleva recaudados cerca de 25 millones de dólares y ya reveló que ante Álvarez recibirá, aproximadamente, 10 más.

Publicidad

Publicidad

Canelo Álvarez supera por amplio margen a Terence Crawford en ganancias obtenidas. (GETTY IMAGES)

Para completar la comparación, hay que decir que se trata de protagonistas que presentan bastantes similitudes. Canelo, de 35 años, debutó en el año 2005 de manera profesional, mientras que Crawford, ya de 37 años, se estrenó en el pugilismo de manera oficial en el 2008. La principal diferencia pasa por el tipo de rivales que tuvo uno y otro, más el tipo de carrera que tuvieron, siendo la del mexicano mucho más publica y reconocida que la del estadounidense.

ver también Lo confesó: la fortuna que ganó Ryan García ante Gervonta Davis

De esta manera, queda expuesto como la gestión de los rivales y de los acuerdos es vital para trascender. Canelo firmó un contrato de 400 millones con el magnate Turki Al-Alshikh. Luego de su primera presentación en mayo ante William Scull en la que recibió 100 millones, solamente confirmó su contienda ante Crawford, por lo que el futuro es un misterio, pero lo que está claro es que las fortunas seguirán apareciendo con el correr de los enfrentamientos.

Publicidad