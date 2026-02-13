Se canceló una de las peleas más esperadas de Supernova Génesis 2026. Samadhi Zendejas y Alana Flores se iban a enfrentar en abril tras el reto público de la actriz, pero finalmente todo se derrumbó luego de un sorpresivo comunicado de la protagonista de ‘Mariposa de barrio’.

Zendejas publicó en sus redes sociales un escrito que reza: “Mi participación no podrá concretarse en esta ocasión”. Acto seguido, detalló el motivo: “Durante el proceso no se lograron alinear todos los detalles necesarios para concretar mi participación de la mejor manera para todas las partes”.

El cara a cara entre Alana y Samadhi que se llevó a cabo en enero (@supernovaboxing)

El comunicado de Alana Flores tras el anuncio de Samadhi Zendejas

La streamer y campeona invicta publicó un video en sus redes sociales contando su versión de los hechos y reveló que en un principio había accedido a pelear en un peso pactado de 54kg a pesar que siempre se había subido al cuadrilatero con 52kg.

Sin embargo, más adelante reveló que el 4 de febrero ya le habían comunicado que Zendejas se bajaba de la pelea, algo que se le hizo raro porque la actriz continuaba subiendo videosde su preparación para el combate. Ante esta situación, Alana le envió un mensaje privado en Instagram para tener más claridad sobre la situación y no recibió respuesta.

Más adelante, reflexionó: “Samadhi me pidió mis cuatro cinturones, lo que representan los cuatro eventos más importantes de mi vida. Quiere que ponga en juego el resultado de mis años de esfuerzo, trabajo, sacrificio… pero no está dispuesta a bajar un solo kilo“.

Por último, accedió a pelear en 56kg (pesándose el mismo día de la pelea) y pegó otro video suyo pegándole a la bolsa para finalmente decirle a la cámara: “Entonces, ¿Qué? ¿Te vas a bajar del reto que tú misma propusiste?”.

Sin reemplazo confirmado a la espera de resolución

Alana dejó la puerta abierta a acoplarse a los requisitos de Samadhi Zendejas con tal de no perder la pelea, por lo que la actriz podría dar marcha atrás en su decisión de no pelear. En caso de mantener su postura, la organización debería salir a buscarle rival a Alana.

En síntesis