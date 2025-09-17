La presentación de Canelo Álvarez del pasado sábado 13 de septiembre ante Terence Crawford ya comienza a quedar atrás. Luego una imagen deslucida del mexicano frente al estadounidense, en la que perdió sus títulos supermedianos de manera contundente, fue momento de encontrarse con el jefe, el encargado de hacer posible todo el show.

Turki Al-Alshikh irrumpió en el boxeo con sus millones de dólares y así convenció a Canelo de aceptar una pelea con Crawford. Fueron 150 millones de la moneda estadounidense los que recibió Saúl por enfrentar a Bud, por lo que era más que normal pensar en una cortesía del mexicano con el magnate árabe después de la enorme fortuna que le permitió cosechar.

Canelo Álvarez le regaló sus guantes a Turki Al-Alshikh

En una imagen que compartió Turki en sus redes sociales, Al-Alshikh mostró como Canelo le regaló los guantes con los que peleó ante Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Posando con el tapatío, el jeque informó que le hará una nueva propuesta a Álvarez, con la intención principal de que el oriundo de Jalisco se retire del box trabajando junto con él.

“Acabo de visitar al campeón en su casa. Pronto comenzará sus vacaciones con su familia. Le quedan dos peleas con Riyadh Season en 2026. Le ofrecimos trabajar con nosotros hasta que se retire. Quiero agradecerle especialmente a Canelo por el regalo tan especial. Me dio los guantes de la pelea y se lo agradezco mucho”, escribió Turki en su cuenta de Instagram.

Ahora, el mundo del deporte espera una resolución de Canelo en relación a su futuro sobre los cuadriláteros. Aunque lo más lógico es que busque una revancha con Crawford para intentar recuperar sus coronas en las 168 libras, lo cierto es que aún no está confirmado qué es lo que desea el tapatío. Eso sí, de a poco va quedando atrás el rumor que señala que Saúl se podría retirar del deporte. Con Turki, los contratos se cumplen hasta el final.