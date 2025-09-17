La pelea que tuvo Canelo Álvarez el pasado sábado 13 de septiembre ante Terence Crawford sigue dando qué hablar. El mexicano no brilló como se esperaba ante el estadounidense y se quedó sin su corona indiscutida del peso supermediano. En ese contexto, alguien que se muestra muy crítico al tapatío como Juan Manuel Márquez, aprovechó su oportunidad para liquidar a Saúl tras una floja presentación en Las Vegas.

Juan Manuel Márquez expresó que Canelo no tuvo plan B

Lo que expresó Dinamita de manera contundente en solo cinco palabras fue que no notó una plan B en la esquina de Canelo para revertir una pelea que se complicó desde muy temprano. Por otro lado, lo que afirmó Márquez fue que notó un Álvarez limitado en ciertos pasajes de la contienda, sin poder reaccionar a las embestidas de Terence.

“Yo creo y sin temor a equivocarme, con todo respeto, limitado en algunos episodios. Limitado y no tenía ninguna estrategia, y también parte de la esquina de no mandarlo a hacer otro tipo de cambio”, comenzó diciendo Márquez en entrevista con BLCK MNKY TV.

Canelo Álvarez no pudo superar a Terence Crawford y lo llenaron de críticas.

Y además agregó: “Si no le funcionan los golpes de poder, si no funciona lo que estás haciendo, cuando no le mandan a hacer una estrategia, no tiene un plan B y eso es un problema. No hay un plan B, creo que la esquina tiene que ver en ese sentido, pero bueno…”.

“Creo que fue en algunos rounds competitivo, pero la técnica del boxeo, los contragolpes y creo que también usar muy bien la distancia de Crawford le hizo aspirar a llegar a la victoria. Creo que fueron muy importante las combinaciones de cuatro o cinco golpes, el nunca cambiarse de guardia también, porque hay que saber que Crawford maneja las dos guardias y creo que les dio mejores resultados la guardia zurda”, cerró.

