Se puede decir que el mayor enemigo de Canelo Álvarez en el boxeo es Óscar de la Hoya. La relación entre mexicanos es mala hace años y no hay signos de que vaya a cambiar, sino más bien todo lo contrario. Para el promotor, no existen signos de respeto por la actual estrella que el pasado sábado se quedó sin su corona de los supermedianos tras caer ante Terence Crawford. Golden Boy no lo perdonó…

La dura crítica de Óscar de la Hoya a Canelo Álvarez

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, de la Hoya se expresó sobre lo que vio en Las Vegas entre Canelo y Crawford. Óscar se burló de Álvarez, afirmando que fue una victoria muy sencilla de Terence, a quien felicitó. El punto de Golden Boy estuvo en afirmar que Bud dejó a Saúl “como un tonto”.

“Felicitaciones a Crawford. Subió tres divisiones e hizo una gran pelea. ¡Qué gran actuación! Fue como quitarle el dulce a un bebé. Simplemente jugó con Canelo, lo hizo quedar como un tonto”, comenzó diciendo de la Hoya en sus redes sociales.

Además agregó: “Y antes de que empiecen con sus tonterías sobre que Canelo es viejo, ¡sepan que Crawford es mayor! Eso no es excusa. Predije la pelea entre Canelo y Crawford como un adivino. Canelo tenía los pies pegados a la lona y estaba golpeando el aire. ¿Qué demonios fue eso?”.

“Mira, promoví a Canelo toda su carrera y los únicos rivales reales a los que se enfrentó fueron Mayweather, Bivol y Crawford y todos jugaron con él. Incluso Mayweather sabía que Crawford iba a la escuela. Apostó $50,000 a Crawford para ganar”, cerró.