Luego del inesperado anuncio que confirmó la pelea entre Gervonta Davis y Jake Paul para el próximo 14 de noviembre, comenzaron las especulaciones sobre lo que puede llegar a suceder en el cuadrilátero. Quien se expresó de manera contundente sobre lo que espera entre el campeón del mundo y la celebridad fue Terence Crawford y Bud no dudó en lanzar una contundente opinión.

A días de enfrentar a Canelo Álvarez, Crawford se tomó el tiempo de analizar lo que puede llegar a ocurrir entre Davis y Paul. Terence entiende que la pelea no tiene ningún tipo de sentido, basándose en la enorme diferencia de peso que existe entre un protagonista y el otro. En ese sentido, Bud manifestó que se tratará de una cuestión de espectáculo, pero poco fin deportivo.

“No sé que pasará con un 135 libras enfrentando a un 200, no creo que es una pelea real porque no son del mismo peso, creo que entrarán a hacer un sparring: ‘entremos y recojamos el dinero’. Jake es demasiado grande para Tank, en realidad es mucho más grande. Tank es muy talentoso, puede pegar fuerte y es explosivo, pero Jake puede golpear con esa derecha, lo he visto de cerca y en persona el tipo es grande, no es tan lento como la gente cree y puede pegar”, sentenció Crawford en Full Send.

Jake Paul y Gervonta Davis se enfrentarán el próximo 14 de noviembre. (INSTAGRAM)

Y además agregó: “Honestamente creo que Jake por juventud. No hay ganador, es una exhibición, pero Jake es demasiado grande. Si realmente van a pelear, él es demasiado grande. Tank no va a poder entrar por ese jab. Si Jake conecta un buen golpe sobre Tank se acaba todo”.

Crawford respeta a Davis por todo lo que ha conseguido en el boxeo, pero reflexionó que no hay nada que Gervonta pueda hacer contra un peso completo si recibe un buen golpe conectado. Por ese motivo, Bud cree que la victoria (si es que existe) debería quedar en manos de Paul sin dudas, por el daño que puede realizar con su pegada.

