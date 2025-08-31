A lo largo de su extensa carrera en la que solamente sufrió dos derrotas (ambas ante Oleksandr Usyk), Tyson Fury se enfrentó con los mejores del mundo en el peso pesado y a todos les ganó. El británico construyó un legado imborrable a base de un estilo único, jamás visto sobre un cuadrilátero, que lo volvía impredecible. Ahora, retirado desde principios de año, para el Rey Gitano también existen tiempos de análisis en los que reconoce la grandeza de sus contrincantes.

Siempre fue de dar show, de regalarle espectáculo al público, pero hace tiempo que está más relajado y fuera de cualquier tipo de personaje, por lo que es un buen momento para aprovechar la sabiduría de Fury. Tyson no escatima en palabras a la hora de narrar sus vivencias sobre el cuadrilátero, por lo que se vuelve en un protagonista muy interesante de oír.

Deontay Wilder: el rival más duro de Tyson Fury

En ese contexto, el Rey Gitano se expresó sobre el rival más duro que tuvo en su carrera. Aunque se vio las caras con boxeadores que pegaban realmente fuerte, Fury tiene en claro que la batalla más difícil que tuvo que atravesar fue ante Deontay Wilder. Con el estadounidense vivió una de las trilogías (dos victorias y un empate entre 2018 y 2022) más importantes en la historia del deporte, por lo que respeta mucho a uno de sus retadores más complicados.

Tyson Fury y Deontay Wilder mantuvieron una histórica rivalidad que terminó con una trilogía. (GETTY IMAGES)

“Deontay, por mucho. Francis Ngannou es un gran golpeador, pero realmente no me molestaron sus golpes. No fue como dinamita, que cada vez que me conectaba me tambaleaba. No, solo un golpe en la parte trasera de la cabeza, eso fue todo. Así que Wilder sigue siendo el pegador más fuerte con el que he estado, por mucho”, afirmó Fury en The Stomping Ground.

Como se puede ver, Tyson también reconoce la potencia de Francis Ngannou, pero entiende que no hubo nadie que lo haya exigido tanto como Wilder. ¿Qué pasa con Usyk? Bueno, resulta interesante que quien le propinó las únicas dos derrotas que tiene en su récord no sea considerado como un rival complicado, aunque seguramente que en el fondo de su corazón aceptará que sí lo fue.

