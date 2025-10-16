El regreso al boxeo de Tyson Fury está confirmado. El británico decidió salir del retiro, una vez más con la intención de tener una despedida acorde a lo que fue su carrera, llena de éxito. En base a esto se expresó su promotor Frank Warren, quien reveló las intenciones de poder concretar una trilogía con Oleksandr Usyk.

Tyson Fury solo piensa en Usyk

Aunque en los últimos días se especuló con la posibilidad de que Fury se podía llegar a enfrentar a Anthony Joshua en una contienda que sería electrizante, pero no tanto como lo que significaría un nuevo capítulo en la historia que mantiene con Usyk. El ucraniano ya se quedó con la victoria en dos ocasiones anteriores, por lo que el Rey Gitano busca quitarse una espina importante de encima.

En ese contexto, Warren fue muy claro con sus dichos al ratificar que el duelo con Joshua está en el radar, pero que no es prioritario para un Fury que desea volver a medirse con Usyk para demostrar que tiene herramientas suficientes para vencer al ucraniano. ¿Se le cumplirá el deseo?

“Se habla mucho de Joshua, se habla mucho de que Joshua se esté preparando, así que no hay forma de que se quede esperando. La pelea que realmente quiere es otra oportunidad contra el Sr. Usyk, de verdad que la quiere. Y fueron peleas geniales, peleas muy reñidas, dignas de ver. La volvería a ver. Esa es la pelea que él quiere. De esa pelea habla todo el tiempo“, comentó Warren.

Usyk no tiene planes a la vista, lo que deja abierta las puertas a un interesante interrogante. Oleksandr tiene el futuro de la división en sus manos y, con muchos retadores en la lista esperando su oportunidad, no sería una sorpresa que el campeón decida darle una nueva oportunidad al británico. Lo que se espera es que haya novedades más concretas para antes de fin de año.