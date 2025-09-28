En la previa de la pelea con Terence Crawford, Canelo Álvarez utilizó a Jaron Ennis como sparring para trabajar con alguien de características similares a Bud. Lamentablemente para el mexicano las cosas no salieron como las esperaban y se quedaron con una dura derrota que, a unas semanas de haberse consumado, fue analizada por quien fue parte del campamento de Saúl.

Los elogios de Jaron Ennis a Terence Crawford

Ennis se expresó por primera vez luego de la pelea del año y fue contundente con sus dichos. El norteamericano reconoció la grande de Crawford al derrotar a una leyenda de las 168 libras como lo es Canelo y afirmó que se trató de algo histórico. Sin embargo, también recalcó que él está esperando su oportunidad para brillar de la misma manera ante los ojos del mundo.

“Fue una gran victoria para Crawford y una gran pelea para el boxeo. Fue una buena victoria, alcanzó un objetivo histórico, buen triunfo para él”, comenzó diciendo Ennis a YSM Sports Media, afirmando que el evento terminó siendo todo lo productivo que se esperaba para el deporte.

Por otro lado, afirmó que está centrado en su futuro, deseando ser él quien tenga la atención del mundo sobre sus hombros: “Aunque fue divertido ser fan por un momento, ahora estoy enfocado en mi carrera, siento increíble. Ya casi es momento. Estoy listo para dar un espectáculo. Esperen una actuación dominante y un nocaut espectacular”.

En ese sentido, el excampeón AMB y FIB de peso welter, que recientemente subió de categoría para probar suerte en la división superwelter, peleará ante Uisma Lima en Filadelfia el 11 de octubre por una eliminatoria rumbo al título de la Asociación Mundial.

