La gran final de la UEFA Champions League ya genera expectativa en todo el mundo y, en la previa del duelo entre PSG y Arsenal, la Inteligencia Artificial realizó una predicción sobre quién tiene más posibilidades de quedarse con el título más importante de Europa.

La temporada europea está llegando a su final, pero todavía queda el partido más esperado de todos: la definición de la UEFA Champions League. Este próximo sábado, desde las 10:00 hs de la CDMX, PSG y Arsenal se enfrentarán en el Puskás Aréna de Budapest para definir al nuevo campeón de Europa.

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El PSG llega con la posibilidad de conseguir el bicampeonato y seguir marcando una época en el futbol europeo. Del otro lado estará Arsenal, que buscará levantar la primera Champions League de toda su historia después de muchos años peleando por este objetivo.

Ambos equipos llegan en un gran momento. El conjunto francés volvió a dominar en su liga y dejó en el camino al Bayern Munich en una serie con muchos goles. Mientras tanto, el equipo de Mikel Arteta eliminó al Atlético de Madrid en una serie mucho más cerrada.

En la previa de semejante final, decidimos preguntarle a la Inteligencia Artificial de Gemini cuál cree que será el resultado del partido y quién tiene más posibilidades de quedarse con el título. La respuesta dejó un claro favorito, aunque con una diferencia mínima entre ambos equipos.

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La predicción de la IA para la final entre Paris Saint-Germain y Arsenal FC

“Qué final se viene en Budapest. Los dos equipos llegan en un momento espectacular y por eso la diferencia es mínima”, explicó la Inteligencia Artificial al analizar el partido.

De acuerdo con las probabilidades generadas por la simulación, el PSG tiene un 41% de chances de ganar en los 90 minutos, mientras que Arsenal aparece con un 30,2%. Además, existe un 28,8% de posibilidades de que el encuentro termine empatado y se defina en tiempo extra o penales.

El análisis también destaca que Arsenal podría complicar mucho al equipo francés gracias a su orden táctico, la solidez defensiva de jugadores como Saliba y Gabriel, además del talento de Ødegaard y Declan Rice en el mediocampo.

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Sin embargo, la predicción final de la IA asegura que Paris Saint-Germain terminará quedándose con la Champions League 2026 y lograría el bicampeonato europeo. El marcador estimado por la simulación es un 2-1 a favor del conjunto parisino en un partido muy parejo que se definiría en el segundo tiempo.

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