Casi nadie lo vio: El gesto de Luis Díaz con Hakimi en plena cancha que le da la vuelta al mundo

Fue una de las imágenes más impactantes de una nueva jornada de la Champions League. Cuando parecía que muy pocas cosas podrían defender a Luis Díaz tras la falta que lesionó a Achraf Hakimi en la victoria de Bayern Múnich ante PSG, apareció un gesto que casi nadie vio, y que le dio la vuelta al mundo.

‘Lucho’ Díaz había logrado lo que parecía imposible al silenciar a los más de 47.000 hinchas del PSG que estaban en el estadio ‘El Parque de los Príncipes’ con dos goles de gran factura. Sin embargo, lo que estaba siendo una actuación magistral terminó en una noche bastante polémica.

En su afán por cumplir la orden del entrenador Vincent Kompany de retroceder por la banda izquierda y ayudar al Bayern Múnich en defensa, Luis Díaz intentó recuperar un balón que perdió con Achraf Hakimi y se lanzó con las dos piernas hacia adelante. Esa entrada fue muy fuerte…

Luis Díaz y el gesto con Hakimi que le da la vuelta al mundo

Hakimi y Luis Díaz en PSG vs Bayern Múnic. (Foto: Getty Images)

Mientras que el árbitro Maurizio Mariani iba a revisar la falta al VAR y uno de los médicos del PSG sacaba a Hakimi alzado por las notables muestras de dolor, ‘Lucho’ Díaz tuvo el gesto de acercarse al lateral y tocarle la nunca en un símbolo de perdón. La muestra de arrepentimiento del jugador de Bayern Múnich causó tanta sensación que le dio la vuelta al mundo con más de 27.000 ‘Me Gusta’ en Instagram.

Gesto de Luis Díaz con Hakimi. (Foto: Instagram / @skyport)

PSG confirmó la gravedad de la lesión de Hakimi tras la patada de Luis Díaz

“Achraf Hakimi sufre un esguince grave en el tobillo izquierdo, lo que le impedirá estar disponible durante varias semanas”, publicó la página oficial del PSG. La incapacidad del lateral sería de 6 a 8 semanas, según público el ‘Diario AS’.

