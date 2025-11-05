Luis Díaz vivió una noche intensa en Europa este martes durante la UEFA Champions League 2025-26. El futbolista colombiano comenzó el encuentro mostrando un gran rendimiento, pero la situación cambió de manera inesperada tras ser expulsado.

El ex Liverpool abrió la cuenta con un doblete que permitió a Bayern Múnich imponerse 2-1 sobre el campeón defensor, PSG, en el Parque de los Príncipes, y consolidar su puntaje perfecto en la fase de grupos. Sin embargo, tras sus goles, una entrada fuerte contra Hakimi le valió la tarjeta roja, dejando al jugador marroquí lesionado y fuera del campo por un tiempo considerable.

La acción generó una gran repercusión en redes sociales y medios, y Díaz se convirtió en tendencia por la dureza de la falta. Las críticas no se hicieron esperar por la entrada que terminó con una fuerte lesión para el defensor del equipo francés.

El colombiano rompió el silencio y publicó un mensaje en su cuenta de Instagram: “Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos pueden pasar lo mejor y lo peor. Me sentí triste por no poder terminar el partido con mis compañeros, pero estoy orgulloso del esfuerzo de todos. Deseo a Hakimi una pronta recuperación y volver a verlo en el campo cuanto antes”.

Luis Enrique defiende a Luis Díaz

Por su parte, Luis Enrique, entrenador del PSG, salió en defensa de Díaz y calificó la jugada como parte de la naturaleza del fútbol: “Lo de Achraf es parte del deporte. Es un juego de contacto y a veces ocurren estas situaciones. Es una lástima, pero son acciones que forman parte del juego. Mañana nos reuniremos con el doctor para ver la situación”, declaró el técnico español.

Vincente Kompany, su entrenador, también habló de lo sucedido: “El no lo hizo a propósito. Es la intensidad del partido. En ese momento, ni yo ni el árbitro vimos la acción a esa velocidad. Defiendo los intereses del equipo, espero que no sea tan grave para Hakimi”.

