Cuánto dinero ganó Arsenal por perder ante PSG y ser subcampeón de la UEFA Champions League 2025-26

Más allá de la derrota en la final, el subcampeón se llevó una importante suma de dinero en la Champions League.

Arsenal estuvo muy cerca de conquistar Europa, pero terminó quedándose a las puertas de la gloria. El conjunto inglés cayó ante PSG en la final de la UEFA Champions League 2025-26 luego de empatar 1-1 en los 120 minutos y perder por 4-3 en la definición por penales. A pesar de la derrota, los Gunners se marchan de Budapest con una importante recompensa económica.

Publicidad

Encuesta¿PSG es justo campeón? ¿PSG es justo campeón? YA VOTARON 0 PERSONAS

El equipo dirigido por Mikel Arteta había logrado ponerse en ventaja gracias a un gol de Kai Havertz durante la primera mitad. Sin embargo, PSG reaccionó en el complemento y encontró el empate a través de Ousmane Dembélé, que convirtió desde el punto penal para volver a meter al conjunto parisino en el encuentro.

Durante el tiempo extra ninguno de los dos equipos consiguió romper la igualdad. Tanto Arsenal como PSG generaron situaciones de peligro, pero las defensas y los arqueros terminaron sosteniendo el 1-1 que llevó la definición hasta los penales.

¿Cuánto dinero recibe Arsenal por ser subcampeón de la Champions League?

Más allá de la derrota, Arsenal recibirá 18,5 millones de euros por haber alcanzado la final de la UEFA Champions League 2025-26. Se trata del premio económico que la UEFA entrega a los equipos por ser finalistas.

Publicidad

En caso de haber ganado el título, el conjunto londinense habría recibido 25 millones de euros, por lo que la diferencia entre levantar el trofeo y perder la final fue de 6,5 millones de euros.

Premios de la final de la Champions League 2025-26

Resultado Premio Campeón (PSG) 25 millones de euros Subcampeón (Arsenal) 18,5 millones de euros

En sintesis

Arsenal recibirá un premio de 18,5 millones de euros por ser el subcampeón continental.

recibirá un premio de por ser el subcampeón continental. El conjunto inglés disputó la final contra el PSG en la sede de Budapest .

en la sede de . Los dirigidos por Mikel Arteta perdieron el título tras caer 4-3 en la tanda de penales.