Cuánto dinero ganó PSG por derrotar a Arsenal y ser campeón de la Champions League 2025-26

El conjunto parisino superó por penales a los Gunners y levantó su segunda Orejona consecutiva bajo la dirección técnica de Luis Enrique.

PSG es bicampeón de la UEFA Champions League. El equipo comandado por Luis Enrique se impuso en los penales tras igualar 1-1 ante Arsenal en la final en Budapest y levantó su segunda Orejona al hilo luego de la apabullante goleada que le propinó a Inter de Milán en la edición anterior.

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De esta manera, Paris Saint-Germain no solo consiguió un importante logro deportivo para meterse en la historia grande del futbol del Viejo Continente, sino que gracias al triunfo ante los Gunners también se aseguró una jugosa cantidad de dinero para las arcas del club.

Dembélé celebra el gol de la igualdad en la final de la Champions League (Getty Images)

¿Cuánto dinero ganó PSG por consagrarse campeón de la Champions League 2026-26?

La UEFA incrementó el premio para el campeón respecto a la edición pasada y le otorgó a Paris Saint-Germain una cifra de 25 millones de euros por su consagración. Arsenal, por su parte, recibió un premio consuelo de 18,5 millones de euros por ser subcampeón.

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Ahora bien, es importante aclarar que esta cifra solamente fue por ganar la final y se le suma a todos los ingresos que fue generando PSG a lo largo de la competencia. En total, la cifra alcanza los 145.799.000 €.

Desglose de todos los ingresos de PSG en la Champions League 2025-26

Fase de liga y cuota inicial: 36.570.000 €

36.570.000 € Camino al título en eliminatorias: 64.500.000 €

64.500.000 € Pilar de Valor (TV/Historia): 44.729.000 €

44.729.000 € TOTAL: 145.799.000 €

En síntesis

PSG es bicampeón de la Champions League al vencer a Arsenal por penales en Budapest.

de la Champions League al vencer a Arsenal por penales en Budapest. 25 millones de euros fue el premio otorgado por ganar la final del torneo.

fue el premio otorgado por ganar la final del torneo. 145.799.000 € es el ingreso total que generó el club durante la competencia europea.