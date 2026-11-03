Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Aston Villa por la Champions League 2026-27: TV y streaming

Barcelona y Aston Villa se enfrentan este martes por la Champions League. La información de cómo ver el partido.

Barcelona y Aston Villa se enfrentan este martes 3 de noviembre por el partido correspondiente a la Jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League. El encuentro se lleva a cabo en el Camp Nou y comienza a partir de las 14:00hs (Tiempo del Centro de México).

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El conjunto culé busca hacerse fuerte en casa tras un inicio exigente en el certamen europeo, mientras que los dirigidos por Unai Emery llegan motivados con el objetivo de dar el golpe en territorio catalán y consolidar su camino hacia la clasificación directa a los octavos de final.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Barcelona y Aston Villa de este martes 3 de noviembre por la Champions League se puede ver en México a través de TNT Sports en TV de paga o por streaming mediante la plataforma HBO Max.

México: TNT Sports y HBO Max

TNT Sports y HBO Max Centroamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: CBS Sports, Paramount+, TUDN y ViX

CBS Sports, Paramount+, TUDN y ViX España: Movistar Plus+ (Liga de Campeones) y DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Barcelona llega con la necesidad de sumar de a tres en el Camp Nou luego de haber tropezado en la jornada previa frente al PSG (2-4). Pese a esa caída, el equipo blaugrana cuenta con triunfos sólidos como el 4-1 sobre Galatasaray y el 5-1 ante Feyenoord, por lo que una victoria esta tarde será clave para afianzarse en la parte alta de la tabla general.

Por su parte, el Aston Villa atraviesa un momento dulce en la competencia europea tras imponerse 3-1 al Viking en su compromiso más reciente. El conjunto de Birmingham busca mantener su paso firme y aspira a rescatar puntos en su visita a Barcelona para sostenerse en los puestos de clasificación directa.