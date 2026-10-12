Dónde ver EN VIVO Galatasaray vs. Barcelona por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Galatasaray es local ante Barcelona este martes 13 de octubre por la segunda jornada de la Champions League.
Barcelona llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Galatasaray tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Plus+
La actualidad de ambos equipos
Galatasaray viene de perder 1-3 como visitante ante Sporting. El equipo ocupa el puesto 29 con 0 puntos.
Barcelona ganó 5-1 como local ante Feyenoord en la fecha anterior. Barcelona está 3° en la tabla con 3 puntos.
El historial entre Galatasaray y Barcelona
Galatasaray y Barcelona se enfrentaron 10 veces en los últimos años: 1 triunfo de Galatasaray, 6 de Barcelona y 3 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/03/2022
|Galatasaray vs. Barcelona
|1-2
|UEFA Europa League
|10/03/2022
|Barcelona vs. Galatasaray
|0-0
|UEFA Europa League
|13/11/2002
|Barcelona vs. Galatasaray
|3-1
|UEFA Champions League
|24/09/2002
|Galatasaray vs. Barcelona
|0-2
|UEFA Champions League
|19/03/2002
|Galatasaray vs. Barcelona
|0-1
|UEFA Champions League
|05/12/2001
|Barcelona vs. Galatasaray
|2-2
|UEFA Champions League
|23/11/1994
|Galatasaray vs. Barcelona
|2-1
|UEFA Champions League
|14/09/1994
|Barcelona vs. Galatasaray
|2-1
|UEFA Champions League
|30/03/1994
|Barcelona vs. Galatasaray
|3-0
|UEFA Champions League
|24/11/1993
|Galatasaray vs. Barcelona
|0-0
|UEFA Champions League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Slavia Praga — martes 13 de octubre, 10:45 hs
- Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 10:45 hs
- Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs
- Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs
- Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Galatasaray y Barcelona se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Galatasaray suma 0 puntos en el torneo.
- Barcelona suma 3 puntos tras vencer a Feyenoord.