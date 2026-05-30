PSG busca el bicampeonato, mientras que Arsenal intenta ganar el primer título de su historia en la Champions League.

París Saint-Germain y Arsenal se enfrentan este sábado 30 de mayo por la gran final de la UEFA Champions League. El encuentro inicia más temprano de lo que solían disputarse esta clase de partidos y el juego comienza a las 10:00hs (CDMX). Una vez concluido, todo se enfocará en el Mundial 2026.

Publicidad

El equipo de Luis Enrique busca el bicampeonato en la Champions League ya que recordemos que venció a Inter en la final pasada. Por su parte, el Arsenal quiere ganar el primer título de su historia en esta competición y es su segunda final (la primera fue en 2006).

¿Dónde y en qué estadio juegan?

PSG y Arsenal juegan la final de la Champions League en el Puskás Aréna, estadio ubicado en Budapest. El recinto tiene una capacidad para 61 mil espectadores aproximadamente y estará colmado de aficionados franceses e ingleses, y por qué no también de otras nacionalidades.

El Puskás Aréna es un recinto relativamente nuevo porque fue inaugurado el 15 de noviembre de 2019. Desde ese momento, el lugar albergó por ejemplo la final de la Europa League 2022-2023 entre Sevilla y Roma, en la cual se coronó el conjunto español en la tanda de penales.

Publicidad

La final de la Europa League 2022-2023 en el Puskás Aréna (Getty Images)

En este estadio también se disputaron partidos de la Eurocopa 2020 (que se jugó en 2021) y estuvieron selecciones como Portugal, Francia y Países Bajos. El recinto fue inaugurado con un amistoso entre Hungría y Uruguay, en el que la Celeste ganó por 2-1.

Hungría es un país con mucha historia en el futbol, especialmente en la década del 30, 40 y 50. El seleccionado nunca pudo volver a lo que era en esa época, pero eso no le impide haber dejado su huella en la línea de tiempo de este deporte.

Publicidad

En síntesis