Dónde ver EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2025-26: canales de TV y streaming online

Desde las 13:00 hs de la CDMX, PSG recibe a Bayern Múnich por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26 en el Parque de los Príncipes, en un partido y una serie que promete muchísimas emociones de principio a fin.
Los parisinos quieren conseguir un buen resultado ante su afición para luego definir la serie con tranquilidad la próxima semana en el Allianz Arena y volver a ser finalistas de la competición internacional que ganaron por primera vez en su historia el año pasado.
Los Bávaros, por su parte, están teniendo una enorme temporada y hoy necesitan conseguir un buen resultado de visitantes. Los dirigidos por Vincent Kompany ya ganaron la Bundesliga, están en la final de la Copa Alemana y también quieren clasificar a la final de Champions.
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Horarios del partido en distintos países
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
En sintesis
- PSG y Bayern Múnich juegan hoy la ida de semifinales en el Parque de los Príncipes.
- El partido inicia a las 13:00 hs de CDMX y se transmite por HBO Max.
- La serie de Champions League se definirá la próxima semana en el Allianz Arena.