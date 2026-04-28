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CHAMPIONS LEAGUE

Dónde ver EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2025-26: canales de TV y streaming online

Conocé dónde ver en vivo el duelo entre PSG y Bayern Múnich por las semifinales de la Champions League 2025-26. Canales de TV y opciones de streaming online para seguir el partido.

PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League.
© Getty ImagesPSG vs. Bayern Múnich por la Champions League.

Desde las 13:00 hs de la CDMX, PSG recibe a Bayern Múnich por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26 en el Parque de los Príncipes, en un partido y una serie que promete muchísimas emociones de principio a fin.

Los parisinos quieren conseguir un buen resultado ante su afición para luego definir la serie con tranquilidad la próxima semana en el Allianz Arena y volver a ser finalistas de la competición internacional que ganaron por primera vez en su historia el año pasado.

Los Bávaros, por su parte, están teniendo una enorme temporada y hoy necesitan conseguir un buen resultado de visitantes. Los dirigidos por Vincent Kompany ya ganaron la Bundesliga, están en la final de la Copa Alemana y también quieren clasificar a la final de Champions.

Canales de TV y Streaming

México

  • HBO Max
  • TNT Sports

Sudamérica

  • ESPN
  • Disney+ Premium

España

  • Movistar+
  • Movistar Liga de Campeones
Ver también

¿Arsenal, Atlético, Bayern o PSG? La Inteligencia Artificial predijo al campeón de la Champions League 2025-26

Estados Unidos

  • Paramount+
  • Univision
  • ViX
  • TUDN

Horarios del partido en distintos países

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m.
  • España: 9:00 p.m.

En sintesis

  • PSG y Bayern Múnich juegan hoy la ida de semifinales en el Parque de los Príncipes.
  • El partido inicia a las 13:00 hs de CDMX y se transmite por HBO Max.
  • La serie de Champions League se definirá la próxima semana en el Allianz Arena.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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