Es tendencia:
logotipo del encabezado
FUTBOL INTERNACIONAL

Mientras Cristiano Ronaldo tiene 939 goles en su carrera, los que anotó Lionel Messi tras un nuevo doblete

El astro argentino marcó dos goles en la victoria 3-1 del Inter Miami ante Orlando City por la Leagues Cup 2025 y sigue en la lucha por llegar a los 1000 goles en su carrera profesional.

Por Ramiro Canessa

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los máximos goleadores de la historia, siguen ampliando su leyenda con nuevos registros.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo y Lionel Messi, los máximos goleadores de la historia, siguen ampliando su leyenda con nuevos registros.

Inter Miami sigue a paso firme en esta temporada y logró la clasificación a la final de la Leagues Cup 2025 tras dar vuelta el clásico ante Orlando City. El conjunto de Las Garzas lo perdía por 1-0, pero mostró carácter y jerarquía para remontar el marcador. La gran victoria lo metió de lleno en la definición internacional.

Publicidad
Mientras Cristiano Ronaldo ganó 275 millones en 2025, el dinero que acumuló Lionel Messi

ver también

Mientras Cristiano Ronaldo ganó 275 millones en 2025, el dinero que acumuló Lionel Messi

Cuando más lo necesitaba el equipo apareció su máxima figura y capitán, Lionel Andrés Messi. En cuestión de minutos, el astro argentino se hizo cargo de la historia y anotó un doblete que cambió todo. Así, Inter Miami consiguió la clasificación y Messi volvió a demostrar por qué es el líder indiscutido.

Tweet placeholder

El crack argentino es uno de los máximos goleadores de la historia del futbol y su mirada está puesta en un objetivo histórico: llegar a los 1000 goles. Su gran rival en esta carrera es Cristiano Ronaldo, quien también sigue sumando conquistas. Dos leyendas que, a pesar de su edad, mantienen intacta su vigencia.

Publicidad

CR7 viene de convertir un tanto en la final de la Supercopa de Arabia Saudita hace unos días y su cuenta goleadora ya alcanza los 939. El portugués está muy cerca de cumplir uno de los pocos objetivos que le quedan además de ser campeón con Al-Nassr.

Messi, por su parte, todavía está un poco más lejos pero con una efectividad notable. Tras su nuevo doblete con Inter Miami, llegó a los 877 goles en menos partidos disputados que Cristiano. Esa estadística lo convierte en el segundo máximo goleador de todos los tiempos, solamente por detrás de su eterno rival portugués.

Lamine Yamal define en una palabra a Nicki Nicole tras confirmarse su romance

ver también

Lamine Yamal define en una palabra a Nicki Nicole tras confirmarse su romance

¿Hasta cuándo jugarán Messi y CR7?

La gran incógnita es hasta cuándo seguirán en la élite. Cristiano Ronaldo renovó con Al-Nassr hasta 2027 y, de esta forma, jugaría al menos hasta los 42 años. Messi todavía no firmó una extensión, pero la idea sería hacerlo hasta 2028, lo que lo mantendría en competencia por lo menos hasta los 41.

Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Mientras Cristiano Ronaldo ganó 275 millones en 2025, el dinero que acumuló Messi
Futbol Internacional

Mientras Cristiano Ronaldo ganó 275 millones en 2025, el dinero que acumuló Messi

Mientras CR7 no ganó títulos en Al-Nassr, los que consiguió Messi en Inter Miami
Futbol Internacional

Mientras CR7 no ganó títulos en Al-Nassr, los que consiguió Messi en Inter Miami

El gesto de CR7 a sus compañeros tras perder la final de la Supercopa de Arabia
Futbol Internacional

El gesto de CR7 a sus compañeros tras perder la final de la Supercopa de Arabia

Memphis Depay podría convertirse en el refuerzo estelar de Grupo Pachuca
Liga MX

Memphis Depay podría convertirse en el refuerzo estelar de Grupo Pachuca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo