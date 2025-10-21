Es tendencia:
logotipo del encabezado
FUTBOL INTERNACIONAL

Polémica en Colombia por la actitud de Luis Díaz tras Bayern Múnich vs. Dortmund: ‘‘Era un poco de respeto’’

El futbolista colombiano fue criticado por la prensa de su país luego del partido entre el Bayern ante Dortmund por la liga alemana.

Por Ramiro Canessa

Luis Díaz fue criticado en Colombia.
© Getty ImagesLuis Díaz fue criticado en Colombia.

Después de algunos años en la Premier League, donde fue un pilar fundamental del Liverpool con Klopp y Arne Slot, Luis Díaz decidió tomar un nuevo rumbo en su carrera futbolística en 2025 tras ser transferido a la Bundesliga para jugar en Bayern Múnich.

Publicidad
Harry Kane no dudó y reveló el apodo que le tienen a Luis Díaz en Bayern Múnich

ver también

Harry Kane no dudó y reveló el apodo que le tienen a Luis Díaz en Bayern Múnich

El colombiano llegó al conjunto alemán a cambio de 75 millones de euros y tenía que demostrar en la cancha un gran nivel para ganarse rápidamente a la afición. Hasta ahora, el atacante lleva cinco goles y cuatro asistencias después de las primeras siete jornadas disputadas por su equipo, y se empieza a consolidar como una de las figuras de los dirigidos por Vincent Kompany.

Este fin de semana, Díaz fue titular en la victoria 2-1 del Bayern frente al Borussia Dortmund por la séptima jornada de la Bundesliga. Con este resultado, los Bávaros son líderes en solitario con puntaje perfecto y ya le sacan cinco puntos de ventaja al Leipzig, que marcha como su escolta.

En Colombia, Díaz siempre es noticia y tapa en los medios de comunicación por el gran nivel que está mostrando en Europa, sin embargo, esta vez recibió críticas de la prensa de su país debido a una actitud que no fue bien recibida tras el último partido.

Publicidad
Mientras Luis Díaz gana 14 millones en Bayern Múnich, el salario que cobra James Rodríguez en León

ver también

Mientras Luis Díaz gana 14 millones en Bayern Múnich, el salario que cobra James Rodríguez en León

¿Qué pasó con Luis Díaz?

“Así quedamos ayer. Luis Díaz no quiso hablar, ni siquiera con los medios de su país. Tres o cinco minutos, en una zona mixta, no te cambian la vida. Era un poco de respeto por nuestro trabajo. Nada más”, reveló el periodista colombiano Cristian Mejía.

La situación generó polémica en redes y medios. La publicación de Mejía superó las 335.000 visualizaciones y se armó el debate. Algunos se pusieron en lugar del periodista, mientras que otros creen que Díaz no tenía obligación de hablar con los medios.

Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
La espectacular jugada de Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund
Futbol Internacional

La espectacular jugada de Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

Las alineaciones de Juventus vs. Borussia Dortmund por la UEFA Champions League
Champions League

Las alineaciones de Juventus vs. Borussia Dortmund por la UEFA Champions League

Tres clubes europeos se suman a la puja por Edson Álvarez
Mexicanos en el extranjero

Tres clubes europeos se suman a la puja por Edson Álvarez

Navas sorprende al revelar en qué posición habría jugado si no fuera arquero
Pumas de la UNAM

Navas sorprende al revelar en qué posición habría jugado si no fuera arquero

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo