Después de algunos años en la Premier League, donde fue un pilar fundamental del Liverpool con Klopp y Arne Slot, Luis Díaz decidió tomar un nuevo rumbo en su carrera futbolística en 2025 tras ser transferido a la Bundesliga para jugar en Bayern Múnich.

El colombiano llegó al conjunto alemán a cambio de 75 millones de euros y tenía que demostrar en la cancha un gran nivel para ganarse rápidamente a la afición. Hasta ahora, el atacante lleva cinco goles y cuatro asistencias después de las primeras siete jornadas disputadas por su equipo, y se empieza a consolidar como una de las figuras de los dirigidos por Vincent Kompany.

Este fin de semana, Díaz fue titular en la victoria 2-1 del Bayern frente al Borussia Dortmund por la séptima jornada de la Bundesliga. Con este resultado, los Bávaros son líderes en solitario con puntaje perfecto y ya le sacan cinco puntos de ventaja al Leipzig, que marcha como su escolta.

En Colombia, Díaz siempre es noticia y tapa en los medios de comunicación por el gran nivel que está mostrando en Europa, sin embargo, esta vez recibió críticas de la prensa de su país debido a una actitud que no fue bien recibida tras el último partido.

¿Qué pasó con Luis Díaz?

“Así quedamos ayer. Luis Díaz no quiso hablar, ni siquiera con los medios de su país. Tres o cinco minutos, en una zona mixta, no te cambian la vida. Era un poco de respeto por nuestro trabajo. Nada más”, reveló el periodista colombiano Cristian Mejía.

La situación generó polémica en redes y medios. La publicación de Mejía superó las 335.000 visualizaciones y se armó el debate. Algunos se pusieron en lugar del periodista, mientras que otros creen que Díaz no tenía obligación de hablar con los medios.

