¿Por qué no juega Romelu Lukaku en Manchester City vs. Napoli por la UEFA Champions League 2025-26?

Después de dos jornadas muy intensas con partidos más que atractivos que no decepcionaron, este jueves sigue su curso la UEFA Champions League con otros duelos que prometen mucho por la primera jornada de la competición. Uno de ellos es Manchester City vs. Napoli que se disputará a las 13:00 hs de la CDMX en el Etihad Stadium.

Ambos equipos quieren comenzar el torneo con el pie derecho y sumar sus primeros tres puntos. En este duelo se vivirán muchas emociones porque después de poco tiempo, Kevin De Bruyne volverá al Etihad y seguramente se llevará toda la ovación del estadio dado que es una leyenda de los Citizens que ahora juega en Italia.

El equipo italiano sufrirá una baja más que importante para este duelo vital por la competición europea que es la de Romelu Lukaku, delantero belga que está lesionado y que todavía tiene para rato porque comenzó con su recuperación hace pocos días.

¿Qué lesión tiene Romelu Lukaku?

“Tras la lesión sufrida ante el Olympiacos, Romelu Lukaku fue sometido a pruebas en el Hospital Pineta Grande, que revelaron una grave lesión en el recto femoral del muslo izquierdo”, fue el parte médico del club a fines de agosto, luego de que este se lesione en la pretemporada.

El delantero que fue vital en la obtención del último título de Serie A que ganó el equipo que dirige Antonio Conte, se perderá los primeros tres meses de la temporada, lo que es una baja muy sensible para el entrenador pensando en lo que se viene.

Más allá de la baja de su delantero estrella, el conjunto italiano arrancó la temporada más que bien ya que ganaron todos los partidos que disputaron en la liga y hoy intentarán llevarse un buen resultado ante los ingleses en su debut en Champions.