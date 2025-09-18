Es tendencia:
¿Juega Kevin de Bruyne? Las alineaciones de Manchester City vs. Napoli por la UEFA Champions League 2025-26

Los Citizens reciben a los italianos por la primera jornada de la Champions League en busca de sus primeros tres puntos en la tabla de posiciones.

Por Ramiro Canessa

Manchester City vs. Napoli por la Champions League.
© Getty ImagesManchester City vs. Napoli por la Champions League.

Después de dos jornadas llenas de emociones y grandes encuentros que no decepcionaron, este jueves continúa la UEFA Champions League con partidos que prometen ser apasionantes por la primera jornada de la competición más importante a nivel clubes.

Uno de los choques más esperados es Manchester City vs. Napoli, que se jugará a las 13:00 hs de la CDMX en el Etihad Stadium. Los Citizens debutan ante su afición y quieren dejar una buena imagen sabiendo que siempre son candidatos al título.

Napoli llega muy bien a este duelo luego de tres victorias en los primeros tres partidos que disputó en la Serie A, con el gran objetivo de defender el título que ganaron la temporada pasada con Antonio Conte. El conjunto italiano quiere demostrar su fortaleza también en el plano internacional y empezar con el pie derecho en Europa.

Mientras tanto, los Citizens comenzaron nuevamente de manera irregular en la Premier League. Después de las primeras cuatro jornadas, los de Pep Guardiola llevan dos victorias y dos empates, quedando a seis puntos del líder Liverpool que ganó todos sus compromisos.

Alineación de Manchester City vs Napoli

  • Gianluigi Donnarumma
  • Rico Lewis
  • Rúben Dias
  • Nathan Aké
  • Joško Gvardiol
  • Rodrigo Hernández
  • Bernardo Silva
  • Tijjani Reijnders
  • Phil Foden
  • Jérémy Doku
  • Erling Haaland

Alineación de Napoli para visitar a Manchester City

  • Alex Meret
  • Giovanni Di Lorenzo
  • Sam Beukema
  • Alessandro Buongiorno
  • Leonardo Spinazzola
  • Stanislav Lobotka
  • Matteo Politano
  • André-Frank Zambo Anguissa
  • Kevin De Bruyne
  • Scott McTominay
  • Rasmus Højlund
ramiro canessa
Ramiro Canessa
