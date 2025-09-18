¿Juega Kevin de Bruyne? Las alineaciones de Manchester City vs. Napoli por la UEFA Champions League 2025-26

Después de dos jornadas llenas de emociones y grandes encuentros que no decepcionaron, este jueves continúa la UEFA Champions League con partidos que prometen ser apasionantes por la primera jornada de la competición más importante a nivel clubes.

Uno de los choques más esperados es Manchester City vs. Napoli, que se jugará a las 13:00 hs de la CDMX en el Etihad Stadium. Los Citizens debutan ante su afición y quieren dejar una buena imagen sabiendo que siempre son candidatos al título.

Napoli llega muy bien a este duelo luego de tres victorias en los primeros tres partidos que disputó en la Serie A, con el gran objetivo de defender el título que ganaron la temporada pasada con Antonio Conte. El conjunto italiano quiere demostrar su fortaleza también en el plano internacional y empezar con el pie derecho en Europa.

Mientras tanto, los Citizens comenzaron nuevamente de manera irregular en la Premier League. Después de las primeras cuatro jornadas, los de Pep Guardiola llevan dos victorias y dos empates, quedando a seis puntos del líder Liverpool que ganó todos sus compromisos.

Alineación de Manchester City vs Napoli

Gianluigi Donnarumma

Rico Lewis

Rúben Dias

Nathan Aké

Joško Gvardiol

Rodrigo Hernández

Bernardo Silva

Tijjani Reijnders

Phil Foden

Jérémy Doku

Erling Haaland

Alineación de Napoli para visitar a Manchester City

Alex Meret

Giovanni Di Lorenzo

Sam Beukema

Alessandro Buongiorno

Leonardo Spinazzola

Stanislav Lobotka

Matteo Politano

André-Frank Zambo Anguissa

Kevin De Bruyne

Scott McTominay

Rasmus Højlund

