Liverpool recibe al Atlético de Madrid este miércoles 17 de septiembre por la Jornada 1 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26. Se espera que sea un partido apasionante en Anfield Road, el cual comienza a las 13:00hs (CDMX).

El conjunto de Arne Slot quedó eliminado en los octavos de final de la edición pasada con el PSG e intentará llegar más lejos en la actual. Pero en este primer partido no contará, al menos desde el inicio, con Alexis Mac Allister, uno de los pilares del Liverpool.

El centrocampista argentino no forma parte de la alineación titular ante el Atlético de Madrid. Si bien no hay una información oficial, todo indica que es debido al golpe que sufrió Alexis Mac Allister en su tobillo el domingo pasado, en lo que fue la victoria de los Reds por 1-0 ante Burnley por la Premier League.

El campeón del mundo con Argentina recibió una entrada muy dura contra el Burnley. Lo increíble en ese momento fue que Alexis Mac Allister continuó el partido, pero luego Arne Slot lo sustituyó en el entretiempo porque evidentemente el golpe lo dejó lastimado.

Por este motivo, Alexis Mac Allister no sería titular con Liverpool y está por verse si ingresa en la segunda mitad. Por el nivel de agresión que sufrió en dicho juego, el argentino tiene suerte de que no se lesionó de gravedad y que puede al menos formar parte de la banca.

