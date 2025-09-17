Es tendencia:
Las alineaciones confirmadas de Liverpool vs. Atlético de Madrid por la UEFA Champions League 2025-26

Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles en un partidazo. Las alineaciones de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentan por la Champions League
© Getty ImagesLiverpool y Atlético de Madrid se enfrentan por la Champions League

Este miércoles 17 de septiembre se disputan cinco partidos por la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Uno de los más atractivos es el que juegan Liverpool y Atlético de Madrid, en un encuentro que se lleva a cabo en Anfield Road y que comienza a las 13:00hs (CDMX).

Por el lado del conjunto inglés, el Liverpool viene de ganarle por 1-0 al Burnley el domingo pasado y es el único líder de la Premier League con puntaje perfecto en cuatro jornadas. Con respecto a este partido, todo indica que Alexander Isak hará su debut con los Reds.

Con respecto al equipo español, el Atlético de Madrid le ganó por 2-0 al Villarreal el fin de semana pasado y consiguió su primera victoria en LaLiga después de un inicio irregular en la temporada. El colchonero tiene varias bajas para este juego como las de Julián Álvarez y Thiago Almada.

La alineación confirmada de Liverpool

  • Alisson
  • Jeremie Frimpong
  • Ibrahima Konaté
  • Virgil van Dijk
  • Andrew Robertson
  • Dominik Szoboszlai
  • Ryan Gravenberch
  • Florian Wirtz
  • Mohamed Salah
  • Cody Gakpo
  • Hugo Ekitiké

La alineación confirmada de Atlético de Madrid

  • Jan Oblak
  • Marcos Llorente
  • Robin Le Normand
  • Clément Lenglet
  • Javi Galán
  • Pablo Barrios
  • Connor Gallagher
  • Giuliano Simeone
  • Nicolás González
  • Antoine Griezmann
  • Giacomo Raspadori
