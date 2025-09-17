Este miércoles 17 de septiembre se disputan cinco partidos por la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Uno de los más atractivos es el que juegan Liverpool y Atlético de Madrid, en un encuentro que se lleva a cabo en Anfield Road y que comienza a las 13:00hs (CDMX).

Por el lado del conjunto inglés, el Liverpool viene de ganarle por 1-0 al Burnley el domingo pasado y es el único líder de la Premier League con puntaje perfecto en cuatro jornadas. Con respecto a este partido, todo indica que Alexander Isak hará su debut con los Reds.

Con respecto al equipo español, el Atlético de Madrid le ganó por 2-0 al Villarreal el fin de semana pasado y consiguió su primera victoria en LaLiga después de un inicio irregular en la temporada. El colchonero tiene varias bajas para este juego como las de Julián Álvarez y Thiago Almada.

Publicidad

Publicidad

La alineación confirmada de Liverpool

Alisson

Jeremie Frimpong

Ibrahima Konaté

Virgil van Dijk

Andrew Robertson

Dominik Szoboszlai

Ryan Gravenberch

Florian Wirtz

Mohamed Salah

Cody Gakpo

Hugo Ekitiké

La alineación confirmada de Atlético de Madrid