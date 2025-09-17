Este miércoles 17 de septiembre se disputan cinco partidos por la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Uno de los más atractivos es el que juegan Liverpool y Atlético de Madrid, en un encuentro que se lleva a cabo en Anfield Road y que comienza a las 13:00hs (CDMX).
Por el lado del conjunto inglés, el Liverpool viene de ganarle por 1-0 al Burnley el domingo pasado y es el único líder de la Premier League con puntaje perfecto en cuatro jornadas. Con respecto a este partido, todo indica que Alexander Isak hará su debut con los Reds.
Con respecto al equipo español, el Atlético de Madrid le ganó por 2-0 al Villarreal el fin de semana pasado y consiguió su primera victoria en LaLiga después de un inicio irregular en la temporada. El colchonero tiene varias bajas para este juego como las de Julián Álvarez y Thiago Almada.
La alineación confirmada de Liverpool
- Alisson
- Jeremie Frimpong
- Ibrahima Konaté
- Virgil van Dijk
- Andrew Robertson
- Dominik Szoboszlai
- Ryan Gravenberch
- Florian Wirtz
- Mohamed Salah
- Cody Gakpo
- Hugo Ekitiké
La alineación confirmada de Atlético de Madrid
- Jan Oblak
- Marcos Llorente
- Robin Le Normand
- Clément Lenglet
- Javi Galán
- Pablo Barrios
- Connor Gallagher
- Giuliano Simeone
- Nicolás González
- Antoine Griezmann
- Giacomo Raspadori